Copa Libertadores 2025: previa de los cuartos de final, partidos, horarios y cómo verlos en vivo por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

El torneo de fútbol más importante de Sudamérica vuelve al ruedo esta semana con las llaves de cuartos de final entre los mejores ocho equipos del continente.

A pesar de la superioridad que han mostrado los clubes brasileños en los últimos tiempos, la mitad de los equipos que sobreviven en la competición son de Argentina, a los que se suman tres de Brasil y uno de Ecuador.

La primera llave en abrirse será la protagonizada por dos argentinos: Vélez Sarsfield y Racing Club. Los velezanos tienen una de las vallas menos vencidas del torneo (cuatro goles en ocho partidos) y vienen de eliminar con contundencia al Fortaleza de Brasil, con un empate de visitante y un triunfo 2-0 en casa. Enfrente estará uno de los grandes candidatos a llegar a la final, la Academia, que pasó al trote la fase de grupos y sufrió hasta el último minuto para doblegar a Peñarol en octavos de final. Los de Avellaneda no podrán contar con Marcos Rojo y Bruno Zuculini, expulsados en el último encuentro.

El miércoles habrá un duelo imperdible entre dos equipos que saben lo que es ganar la Copa Libertadores en los últimos años: River Plate vs. Palmeiras. A pesar de las grandes contrataciones, el Millonario viene a los tumbos en el último tiempo y casi se queda afuera en casa ante Libertad de Paraguay. Lo salvaron los penales de lo que hubiera sido un papelón. Su rival será el máximo favorito, el Verdao, que arrasó con seis triunfos en seis partidos en la fase de grupos y después borró de la cancha a Universitario de Perú (4-0 y 0-0) en octavos. Giuliano Galoppo, de River Plate, será baja por suspensión.

La gran sorpresa de esta Copa Libertadores la está dando la Liga Universitaria de Quito, el único equipo en cuartos de final que no es de Brasil ni de Argentina. Los ecuatorianos dejaron segundo a Flamengo en la primera fase y después sacaron del torneo al último campeón, Botafogo, haciéndose fuertes en la altura de Quito para dar vuelta el 0-1 de la ida. Ahora tendrán el desafío de abrir la serie en casa ante el Sao Paulo de Brasil, que tras una gran fase de grupos (14 puntos de 18 posibles), esquivó milagrosamente la eliminación en octavos en los penales ante Atlético Nacional, que también falló dos veces desde los 12 pasos durante los 180 minutos de la serie. Richard Mina, de la LDU, se pierde la ida por suspensión.

Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo (Brasil) protagonizarán la última llave. El equipo brasileño abrirá la serie de local con todo su arsenal ofensivo a disposición. Actual puntero del Brasileirao, el Flamengo dejó varias dudas durante la fase de grupos, pero en cuartos mostró lo que puede hacer, al golear a Internacional de Porto Alegre por un global de 3-0. Para los platenses será una prueba de fuego, después de terminar primeros en su grupo y eliminar a Cerro Porteño (Paraguay) en octavos de final.

Martes

Vélez Sarsfield (Argentina) vs. Racing Club (Argentina)

Hora: 6 p.m. de Miami, 7 p.m. de Buenos Aires, 5 p.m. de Bogotá, 4 p.m. de Ciudad de México y 12 a.m. de Madrid.

Cómo ver: Disney+ para Sudamérica, Fox Sports (Argentina) y ESPN (Chile y Perú). En Estados Unidos, a través de Fanatiz, Fubo Sports y beIN Sports.

Miércoles

River Plate (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil)

Hora: 8:30 p.m. de Miami, 9:30 p.m. de Buenos Aires, 7:30 p.m. de Bogotá, 6:30 p.m. de Ciudad de México y 2:30 a.m. de Madrid.

Cómo ver: Disney+ Premium, Fox Sports y Telefe (Argentina), Disney+ Premium y GE Globo (Brasil), Disney+, Pluto TV y ESPN 2 (México) y Fanatiz, Fubo Sports y beIN Sports en Estados Unidos.

Jueves

LDU de Quito (Ecuador) vs. Sao Paulo (Brasil)

Hora: 6 p.m. de Miami, 7 p.m. de Buenos Aires, 5 p.m. de Bogotá, 4 p.m. de Ciudad de México y 12 a.m. de Madrid.

Cómo ver: Disney+ y ESPN (Ecuador y México) y Paramount+ (Brasil). Además, Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports en Estados Unidos.

Flamengo (Brasil) vs. Estudiantes de La Plata (Argentina)

Hora: 8:30 p.m. de Miami, 9:30 p.m. de Buenos Aires, 7:30 p.m. de Bogotá, 6:30 p.m. de Ciudad de México y 2:30 a.m. de Madrid.

Cómo ver: Disney+ para todo Sudamérica. También Fox Sports (Argentina).

