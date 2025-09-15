Estados Unidos espera las fatídicas consecuencias de un horrible asesinato

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El horror del asesinato de Charlie Kirk añadió un catalizador peligroso e impredecible a la tóxica realidad política de Estados Unidos.

Pero esto aún no se ha cristalizado en respuestas políticas duras por parte de la administración Trump, dejando al país en el limbo, al borde de algo potencialmente significativo que aún está por definir.

La naturaleza gráfica del asesinato de Kirk, que podría ser presenciado por cualquier persona con un teléfono celular, y la juventud del activista conservador, su poder político y su proximidad al presidente Donald Trump pueden consagrarlo como un momento colectivo doloroso en la historia moderna de Estados Unidos.

Su potencial para galvanizar reacciones profundas es más potente porque tuvo lugar en una nación sacudida por sus divisiones más venenosas en décadas, donde cada victoria o derrota política puede parecer existencial y bajo una administración que a menudo muestra un deseo de ejercer un poder casi ilimitado.

Esta es también una época en la que activistas y figuras mediáticas partidistas, tanto de izquierda como de derecha, tienen incentivos personales y económicos para avivar la división y usar las redes sociales para magnificar su extremismo. Esto supone un impedimento significativo para aquellos líderes políticos que realmente desean calmar los ánimos. Y no es de extrañar que legisladores y líderes de opinión estén reconsiderando su exposición pública tras el asesinato de Kirk, en un encierro que podría limitar aún más la democracia estadounidense.

Trump no ha optado por la tradicional estrategia presidencial de invocar la calma en momentos políticos difíciles. Está culpando siniestramente a sus oponentes colectivamente por una oleada de violencia política que se ha agravado y que ha derramado sangre en ambos bandos. “El problema está en la izquierda. No en la derecha”, declaró el domingo.

Pero Estados Unidos no parece un país que desee una guerra civil. Los ciudadanos pasearon a sus perros, vieron los partidos de fútbol de sus hijos y se reunieron con sus familias durante el fin de semana sin expresar odio político ni atacar a sus vecinos. Algunos incluso compraron una de las primeras calabazas de Halloween que aparecieron en los supermercados.

La cobertura mediática generalizada de la muerte de Kirk y el tumulto político resultante puede estar encapsulando lo que está en juego políticamente, pero gran parte del país sigue con sus asuntos y no da la impresión de estar en un camino descendente hacia el desastre.

Una muestra de la toxicidad del momento es que Spencer Cox, el gobernador republicano de Utah, haya parecido una revelación con sus llamados a los estadounidenses a expresar sus diferencias pero no a odiarse unos a otros por ellas.

“Lo que digo es que, en realidad, deberíamos discrepar. Creo que Charlie representó eso mejor que nadie. Charlie dijo cosas muy provocativas. Y en algunos rincones de la web, eso es todo lo que la gente ha oído”, declaró Cox a Dana Bash de CNN en “State of the Union” el domingo.

“Pero también dijo otras cosas sobre el perdón. Dijo cosas increíbles sobre, cuando la situación se pone fea, dejar el teléfono, leer las Escrituras, ir a la iglesia y hablar con los vecinos”. Cox añadió: “Lo que más aprecio de Charlie Kirk es que dijo: ‘Si no seguimos hablando, es cuando empieza la violencia’”.

Un temor es que el asesinato de Kirk, quien llevó el movimiento MAGA de Trump a una generación más joven de votantes, provoque más violencia o represalias contra otros líderes políticos, o sofoque el debate público abierto.

Una de las primeras consecuencias ha sido una campaña de algunos partidarios prominentes de Trump para exponer a personas que supuestamente celebraron o justificaron su asesinato en redes sociales, y un intento de despedirlos de sus trabajos en el mundo académico, el transporte, la educación y otros sectores. Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, advirtió en X que burlarse o celebrar el asesinato era inaceptable en las filas. “Tolerancia cero significa tolerancia cero”, escribió.

Y el principal asesor político de Trump en la Casa Blanca, Stephen Miller, escribió un mensaje escalofriante en X en el que afirmó que había habido un “vasto y organizado ecosistema de adoctrinamiento” por parte de la izquierda dirigido a los ciudadanos.

Todos están atentos a la respuesta de Trump y su administración para ver si el presidente aumentará su culpabilidad hacia la llamada izquierda radical al actuar contra organizaciones o figuras políticas específicas. Esta administración nunca se preocupó por traspasar barreras constitucionales con sus cuestionables emergencias nacionales, que le han otorgado amplios poderes. Y Trump ha convertido al Departamento de Justicia en un motor para sus propios agravios políticos.

La ira de los conservadores por el asesinato de Kirk podría canalizarse hacia una mayor intensidad de los objetivos políticos existentes de Trump, como su ofensiva contra el crimen en las ciudades demócratas, su impulso a la redistribución de distritos a mitad de ciclo para tratar de evitar pérdidas republicanas en las elecciones de mitad de término, y una confrontación con los demócratas por la financiación federal que podría cerrar el gobierno a fin de mes.

El segundo mandato de Trump ha demostrado que siempre busca usar los acontecimientos como justificación para acrecentar su poder. Algunos de sus asesores y miembros del gabinete parecen creer que se ha alcanzado un punto de inflexión.

“Parece que el dolor se ha apoderado no solo del país, sino del mundo entero. Algo ha cambiado”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en “Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo” de Fox News.

Noem hizo un llamado a la unidad. Pero añadió: “Parte de la retórica que vemos de la izquierda y de los políticos es desagradable y amarga, y busca aprovechar esta oportunidad para convertirla en algo maligno”.

El demócrata Pete Buttigieg advirtió, mientras tanto, de que no se debe intentar utilizar la muerte de Kirk para apropiarse del poder. “Para despojar a la violencia política de su poder, debemos rechazar a cualquiera que intente explotarla”, declaró el exsecretario de Transporte en el programa “Meet the Press” de NBC.

“La respuesta a esto no puede ser que el Gobierno reprima a individuos o grupos no por la violencia sino porque desafían políticamente al Gobierno”, dijo Buttigieg.

A medida que aumentaban las repercusiones de la muerte de Kirk, las autoridades de Utah investigaban los motivos del presunto atacante, Tyler Robinson. Cox declaró a CNN que los investigadores estaban examinando si la relación romántica del sospechoso con una pareja en transición de hombre a mujer fue un factor. Se espera que Robinson comparezca ante el tribunal el martes.

Trump viajará al Reino Unido esta semana para una visita de Estado, pero se espera que el próximo fin de semana asista a un servicio conmemorativo de Kirk en Arizona, un evento que podría galvanizar una mayor reacción política a la muerte del héroe de MAGA.

El asesinato de Kirk es el último estallido preocupante en un período de violencia política, que incluye los asesinatos de una legisladora estatal demócrata de Minnesota y su marido; un presunto ataque incendiario contra la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; y dos intentos de magnicidio contra Trump el año pasado.

Pero en declaraciones públicas tras la muerte de Kirk, el presidente solo destacó los ataques contra los republicanos. Él y sus partidarios consideran el asesinato de Kirk como algo distinto. Esto puede no reflejar la realidad, pero podría influir en la respuesta de Trump.

“Veo esto como un ataque a un movimiento político. Lo veo diferente”, declaró el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, en NBC. “Charlie Kirk es una de las tres personas principales del país que permitieron al presidente Trump ganar en 2024 gracias a sus esfuerzos. Y creo que el presidente Trump ve esto como un ataque a su movimiento político, a lo que él creó. Hace un año, intentaron volarle la cabeza”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha sido una voz importante en el llamado a la calma. El republicano de Louisiana declaró en Fox News el domingo: “La clave es recordar que se puede discrepar vehementemente con alguien en cuanto a políticas y no odiarlo como persona”.

“Saben, la gente tiene que dejar de enmarcar simples desacuerdos políticos como amenazas existenciales a nuestra democracia y todas esas frases que se escuchan a cada rato”, dijo Johnson. “No se puede llamar fascistas y enemigos del Estado a los demás sin entender que hay personas desquiciadas en nuestra sociedad que lo interpretarán como una excusa para actuar y cometer locuras y peligros”.

Los comentarios de Johnson podrían haber tenido la intención de sanar las heridas. Pero señalaron un problema importante que genera división. Muchos demócratas creen que el presidente de la Cámara de Representantes y otros líderes republicanos interpretan cualquier condena a Trump y sus maniobras —que a menudo han desafiado la ley— como extremismo inaceptable.

Y el presidente tiene un largo historial de extremismo político. Algunos de los discursos políticos más violentos de los últimos años han provenido de Trump y sus redes sociales. Hace una semana, el presidente difundió un meme que sugería que estaba a punto de declarar la guerra a Chicago. Trump ha tildado a los demócratas de “malvados” o culpables de traición.

Al mismo tiempo, Johnson podría tener razón al afirmar que los demócratas a menudo han reaccionado a las acciones descabelladas de Trump con etiquetas desproporcionadas. Muchos lo han descrito como “fascista”. Ya existe una lucrativa industria mediática de izquierda que retrata constantemente a Estados Unidos como un Estado totalitario.

Y aunque Trump tiene tendencias autocráticas y la Cámara de Representantes de Johnson, controlada por el Partido Republicano, ha cedido gran parte de su poder al Ejecutivo, las afirmaciones de que los estadounidenses viven en una dictadura carecen de fundamento histórico. Ignoran sistemas de control y equilibrio de poderes eficaces, como los tribunales, y no honran a quienes sufren tiranías reales en el extranjero.

Dicho esto, Trump se negó a aceptar el resultado de unas elecciones democráticas que perdió en 2020. Incitó a una multitud a desautorizar la voluntad de los votantes antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 e indultó a cientos de personas al asumir el cargo cuatro años después. Decir que Trump ha sido una amenaza existencial para la democracia en el pasado es menos un acto de incitación que una constatación de hechos.

El presidente, que dice tener el poder de hacer lo que quiera, ha purgado a expertos independientes del Gobierno; está tratando de destruir la independencia del banco central y del Departamento de Justicia; y ha abierto investigaciones sobre algunos de sus oponentes políticos.

Una vez más, después de una tragedia nacional, el foco está en la influencia corrosiva de las redes sociales.

Hay indicios de que el presunto asesino de Kirk podría haber frecuentado un mundo digital oscuro. Las empresas de redes sociales, por su parte, se aprovechan de la polarización y la monetizan, difundiendo el odio y aglutinando a ultrapartidistas. Sus dueños a veces usan sus propias herramientas con fines políticos.

“La izquierda es el partido del asesinato”, declaró el jefe de X, Elon Musk, en un video en línea durante una protesta de inmigración de extrema derecha el sábado, en el que también abogó por un cambio “revolucionario” en Gran Bretaña, días antes de la llegada de Trump. Ambos están distanciados personalmente, pero aún comparten una ideología populista similar.

Cox acusó a las empresas de redes sociales de “secuestrar nuestro libre albedrío con estas dosis de dopamina, la misma reacción química que el fentanilo, haciéndonos adictos a estas plataformas. Y la indignación libera una dosis de dopamina, sin duda. Y no se hacen responsables de esto”.

Las reacciones de algunos usuarios de las redes sociales a la muerte de Kirk (ya sea celebrándola o pidiendo venganza) mostraron cómo muchas personas se han radicalizado por los tiempos políticos oscuros y han encontrado compañeros de viaje en Internet.

“Cada uno de nosotros tiene que mirarse al espejo y decidir: ¿Vamos a intentar mejorarlo o vamos a empeorarlo?”, dijo Cox a CNN.

