Trump dice que designaría a Antifa y otros grupos de izquierda como “terroristas internos”

El presidente Donald Trump dijo este lunes que consideraría nombrar al grupo antifascista de ultraizquierda Antifa como terroristas internos, anticipando un plan para tomar medidas enérgicas contra lo que él ha presentado como una red generalizada de radicales que incitan a la violencia.

“Es algo que haría, sí”, dijo cuando se le preguntó si asignaría la etiqueta de terrorismo interno a Antifa, diciendo que procedería si encontraba apoyo entre los funcionarios del gabinete y el Departamento de Justicia.

No estaba claro a quién o a qué exactamente designaría Trump; Antifa es un movimiento organizado de manera flexible, sin un líder definido, listas de miembros ni estructura.

Sus comentarios llegan mientras varios funcionarios de la administración han señalado, tras el asesinato de Charlie Kirk, que apuntarán a lo que afirman es un esfuerzo coordinado de la izquierda para incitar a la violencia. Hasta ahora, no ha surgido evidencia pública de que el presunto asesino estuviera trabajando como parte de un esfuerzo mayor y coordinado.

Pero el presidente parecía decidido a apuntar a grupos de izquierda cuya actividad, según él, ha llevado a la violencia.

“Antifa es terrible. Hay otros grupos”, dijo en la Oficina Oval. “Tenemos algunos grupos bastante radicales, y se han salido con la suya con el asesinato”, agregó sin citar evidencia ni dar detalles.

Trump también dijo que había estado conversando con la secretaria de Justicia Pam Bondi sobre la posibilidad de presentar cargos de asociación ilícita contra grupos de izquierda que, según él, estaban financiando agitadores de izquierda.

“He pedido a Pam que investigue eso en términos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), presentar casos RICO”, dijo, y agregó: “Deberían ir a la cárcel, lo que están haciendo a este país es realmente subversivo”.

El vicesecretario general de Trump, Stephen Miller, que también habló en la Oficina Oval, citó una “red de organizaciones” a la que acusó de iniciar disturbios, nombrando específicamente manifestaciones de Black Lives Matter.

“El punto clave que ha estado señalando el presidente es que alguien está pagando por todo esto. Esto no está sucediendo gratis, y por orden del presidente, la secretaria de Justicia va a averiguar quién está pagando por esto, y ahora serán penalmente responsables por financiar la violencia”, añadió Miller.

El lunes, Trump repitió su frecuente estribillo de que la violencia política proviene de la izquierda, mientras minimizaba casos de violencia o retórica violenta dirigida a los demócratas.

“La izquierda radical causa una violencia tremenda, y parece hacerlo de una manera más grande”, dijo.

Al ser presionado sobre por qué no bajó las banderas estadounidenses tras el asesinato de la representante estatal demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, Trump dijo que lo habría hecho si se lo hubieran pedido.

“Lo habría hecho, pero el gobernador de Minnesota no me lo pidió”, dijo, refiriéndose al gobernador demócrata Tim Walz. “Lo habría hecho con gusto”.

Trump ordenó izar las banderas a media asta inmediatamente después del asesinato de Kirk.

Hortman y su esposo fueron asesinados en un ataque durante el verano en lo que Walz desde entonces ha llamado un “asesinato motivado políticamente”.

En el momento inmediato después de ese tiroteo, Trump se negó a llamar al gobernador, quien fue candidato presidencial en 2024, para ofrecer sus condolencias, y en su lugar lo llamó “loco” y sugirió que hablar con él era innecesario.

“Podría ser amable y llamar, pero ¿para qué perder el tiempo?” dijo Trump en junio.

