Acusan de homicidio a Tyler Robinson por el ataque a Charlie Kirk: los fiscales pedirán la pena de muerte

Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, ha sido formalmente acusado de homicidio agravado, dos cargos de obstrucción a la justicia y descarga agravada de un arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor, según informó el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, en una conferencia de prensa este martes.

Gray dijo que tiene la intención de solicitar la pena de muerte.

Robinson, de 22 años, tiene programada una audiencia virtual ante el tribunal para este martes a las 5 p.m., hora de Miami. Será su primera comparecencia ante la Justicia desde su arresto.

Hasta el momento, el sospechoso ha permanecido detenido sin derecho a fianza y no está claro si cuenta con un abogado.

El martes. Robinson comparecerá virtualmente ante un juez en el Cuarto Distrito Judicial de Utah para ser informado de los cargos y para asegurar que tenga representación legal, según el fiscal del condado Jeff Gray. La audiencia será breve, añadió.

Robinson tendrá derecho a una audiencia preliminar en algún momento después de su primera comparecencia, durante la cual el Estado debe demostrar causa probable de que cometió los delitos de los que se le acusa, según Gray.

“El propósito de la audiencia preliminar no es determinar la culpabilidad, sino simplemente asegurar al tribunal que la fiscalía tiene suficiente evidencia para proceder a juicio”, dijo el fiscal del condado.

Si el juez encuentra causa probable y remite el caso a juicio, se llevará a cabo una audiencia de acusación formal, dijo Gray. En esa audiencia, el juez informará nuevamente a Robinson de los cargos, y Robinson deberá presentar una declaración sobre cada cargo.

Luego comenzará el juicio, según Gray.

