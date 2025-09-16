Trayectoria de la tormenta Mario: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN Español

La tormenta tropical Mario, que se formó hace unos días en el Pacífico al oeste de Baja California, comenzó a debilitarse este martes mientras avanza mar adentro, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

La agencia advirtió que la humedad asociada con el sistema podría alcanzar el suroeste de Estados Unidos hacia el jueves.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con ráfagas más fuertes, y se prevé que continúe perdiendo intensidad hasta convertirse en un remanente postropical en el transcurso de un día martes.

A las 8:00 a.m. hora del Pacífico (11:00 a.m. hora de Miami), el centro de Mario se encontraba a unos 750 km al oeste del extremo sur de Baja California, desplazándose hacia el noroeste a 20 km/h.

De acuerdo con la trayectoria prevista, Mario mantendrá ese movimiento durante los próximos días, con una disminución gradual en su velocidad de traslación.

Aunque no hay vigilancias ni avisos costeros en efecto, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 75 km desde el centro.

