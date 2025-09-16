Trump tiene una nueva propuesta para limitar el acceso del público a los datos económicos

Análisis por Allison Morrow, CNN

En un día ya de por sí agitado por las noticias para empresas e inversores, el presidente agregó a la mezcla una publicación en las redes sociales que casualmente sugería que los reguladores cambiaran por completo un elemento fijo de la vida corporativa estadounidense durante el último medio siglo.

Por si te lo perdiste: Este lunes por la mañana, el presidente Donald Trump reavivó uno de sus proyectos favoritos de su primer mandato, afirmando que las empresas que cotizan en bolsa no deberían estar obligadas a informar sus resultados cada tres meses, sino cada seis. “Esto ahorrará dinero y permitirá a los directivos centrarse en la correcta gestión de sus empresas”, escribió.

No se trata de una idea particularmente radical ni nueva: la mayoría de las empresas públicas europeas y británicas solo están obligadas a presentar informes cada seis meses. Sin embargo, la propuesta surge en un momento en que Trump también ha buscado rehacer la economía estadounidense a su imagen y semejanza y cuestionar cualquier dato o institución que pueda manchar su legado.

Trump no es el único que pide un calendario de divulgación menos frecuente.

Algunos académicos y líderes empresariales opinan que exigir a las empresas que divulguen sus finanzas trimestralmente, como se ha hecho en Estados Unidos desde 1970, exacerba la obsesión de las compañías estadounidenses por complacer al mercado bursátil a corto plazo en lugar de centrarse en la creación de valor a largo plazo.

Trump impulsó brevemente la idea en 2018, cuando tuiteó que había instado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) a “estudiar” la transición a un sistema de informes semestrales, aunque no está claro si se materializó.

Y, sin duda, el “capitalismo trimestral” tiene críticos en todo el espectro político. Hillary Clinton abogó en su campaña presidencial por una solución multifacética para impulsar a los CEO a priorizar el crecimiento a largo plazo y la estabilidad laboral sobre las ganancias a corto plazo.

Los financieros Jamie Dimon y Warren Buffett argumentaron en 2018 que las empresas que cotizan en bolsa deberían reducir o eliminar la práctica de estimar las ganancias trimestrales futuras, lo cual difiere ligeramente de lo que propone Trump.

Dimon y Buffett dejaron claro que sus opiniones sobre las previsiones de ganancias “no deben malinterpretarse como una oposición a la presentación de informes trimestrales y anuales”, que consideraban esenciales para la integridad de los mercados bursátiles. (Las empresas no están obligadas a proporcionar proyecciones de ganancias, aunque muchas lo hacen voluntariamente para ayudar a gestionar las expectativas de Wall Street).

El argumento a favor de los informes trimestrales es que unos mercados públicos eficientes y justos requieren transparencia, por muy molesta que pueda resultar para los CEO, que tienen que pagar a personal para que se encargue del cumplimiento normativo, la contabilidad y las relaciones públicas en torno a dicho informe cuatro veces al año.

Incluso si solo se posee una acción de una empresa, esa pequeña participación nos da derecho a estar al tanto de lo que ocurre entre bastidores con regularidad.

Eliminar los informes trimestrales “aumentaría considerablemente la prima de riesgo del mercado de valores estadounidense en comparación con sus pares internacionales”, escribió George Pearkes, estratega macro global de Bespoke Investment Group, en referencia a la propuesta de Trump, en una publicación de Bluesky. “Esta idea es terrible”, subrayó.

Sin duda, cualquier cambio en el cronograma de informes necesitaría la aprobación de la SEC (algo que el presidente de la agencia designado por Trump, Paul Atkins, podría proporcionar fácilmente) y probablemente tomaría meses para implementarse.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios más allá de la publicación de Trump en redes sociales.

En un correo electrónico, un portavoz de la SEC afirmó que, a petición de Trump, Atkins y la SEC están priorizando esta propuesta para eliminar aún más las cargas regulatorias innecesarias para las empresas.

En resumen: No es ningún secreto que a Trump le importa mucho la imagen y no quiere rendir cuentas por “malos” datos. En sus dos mandatos, el presidente ha mostrado un impulso a ignorar o manipular cifras que podrían manchar su legado.

El mes pasado, cuando se enfrentó a datos que sugerían que sus aranceles estaban dañando el mercado laboral estadounidense, Trump despidió a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales y afirmó que las cifras estaban manipuladas.

¿Recuerdan su obsesión con las multitudes que asistieron a la toma de posesión de 2016? ¿O en marzo de 2020, cuando defendió la idea de mantener a los pasajeros en un crucero en alta mar porque “prefería que el número de pasajeros se mantuviera igual”? ¿O la vez que fue declarado responsable de inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades inmobiliarias?

Por eso es importante considerar la propuesta de Trump de reducir la transparencia corporativa en el contexto de su intento de ocultar cualquier cifra negativa que pueda estar asociada a su administración.

Hasta ahora, las ganancias corporativas han resistido en gran medida la guerra comercial de Trump, lo que explica en parte la alta rentabilidad del mercado bursátil a pesar de las dificultades económicas. Pero cuanto más tiempo se mantengan los aranceles, mayor será su impacto en el resultado final.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.