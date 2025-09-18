Activan alerta de tsunami para un territorio de Alaska tras un sismo de magnitud 7,8 en el extremo oriente de Rusia

Por Michael Rios y Nina Subkhanberdina, CNN

Un sismo de magnitud 7,8 sacudió la costa de Petropavlovsk-Kamchatsky en la región oriental de Rusia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La alerta de tsunami está en vigor para las Islas Aleutianas en Alaska, según informó el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU.

El gobernador del Krai de Kamchatka en Rusia, Vladimir Solodov, declaró una amenaza de tsunami, informan los medios estatales rusos.

El terremoto sacudió la misma región que fue golpeada por un sismo de magnitud 8,8 a finales de julio. Ha habido muchas réplicas en la zona desde entonces.

El sismo de magnitud 7,8 de este jueves es considerado la réplica más grande del terremoto de magnitud 8,8 que afectó la región a finales de julio, según el Servicio Geológico de EE.UU.

Olas de tsunami que podrían alcanzar entre 1 y 3 metros por encima del nivel de la marea son posibles en algunas costas de Rusia, según el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU., que también emitió un aviso de tsunami para las islas Aleutianas en Alaska.

El USGS indicó que existe una baja probabilidad de víctimas a causa del temblor del jueves y no se espera que genere un tsunami en la costa del Pacífico de Sudamérica, según informaron autoridades regionales.

El terremoto de magnitud 8,8 de julio fue uno de los más poderosos jamás registrados y envió olas de tsunami a través del océano Pacífico, con millones de personas instadas a evacuar en varios países.

Desde entonces, ha habido muchas réplicas en la zona, incluido un sismo de magnitud 7,4 el sábado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.