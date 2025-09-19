Ceremonia del Balón de Oro 2025: presentadores, horarios y dónde ver

Por Edgar Aviles, CNN en Español

El Balón de Oro de la revista France Football en colaboración con la UEFA premiará a los mejores futbolistas de la temporada 2024-2025 mediante distintas categorías. La edición de este año tendrá tres nuevas categorías: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

El premio Balón de Oro es el máximo reconocimiento que un futbolista pueda recibir en el ambiente del deporte más popular a nivel mundial. Esta distinción se entrega desde 1956 en un principio solo se reconocía a jugadores europeos, por eso leyendas latinoamericanas como Pelé y Diego Armando Maradona nunca lo ganaron.

La 69° edición de la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París este lunes 22 de septiembre.

¿Cómo se decidieron los premios del Balón de Oro?

1. Actuaciones individuales, carácter decisivo o impacto

2. Actuaciones y logros del equipo

3. Clase y juego limpio

Maestros de ceremonias en 2025

La 69° edición de la ceremonia del Balón de Oro será presentada por la leyenda del fútbol neerlandés y antiguo ganador del premio, Ruud Gullit, junto con la periodista británica Kate Scott.

Horarios y dónde verlo

La gala dará inicio aproximadamente a las 9:00 p.m., hora de Europa Central. En España será transmitido por MAX y Movistar+. En México, tendrá un horario de las 2:00 p.m., hora de la Ciudad de México y se podrá ver en TNT Sports, mientras que en Argentina dará comienzo a las 5:00 p.m. por la misma plataforma de TNT Sports. En Estados Unidos, iniciará a las 4:00 p.m., hora de Miami, y lo transmitirá CBS Sports.

¿Qué premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

• El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

• El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)

• El Trofeo al Club del Año masculino

• El Trofeo al Club del Año femenino

• El Premio Sócrates

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.