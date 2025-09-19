Estonia dice que tres aviones rusos violaron su espacio aéreo

Por Sophie Tanno, CNN

El espacio aéreo de Estonia fue violado por tres aviones rusos este viernes, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores del país, y agregó que había convocado al encargado de negocios de Rusia por el incidente.

Tres cazas rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo de Estonia sobre el golfo de Finlandia sin permiso, y permanecieron allí durante un total de 12 minutos, dijo el ministerio.

“Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia cuatro veces este año, lo cual en sí mismo es inaceptable. Pero la incursión de hoy, que involucró a tres aviones de combate entrando en nuestro espacio aéreo, es de una audacia sin precedentes”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna.

“Las pruebas cada vez más extensas de los límites por parte de Rusia y su creciente agresividad deben ser respondidas con un rápido aumento de la presión política y económica”, añadió.

La principal diplomática de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, condenó el incidente este viernes como una “provocación extremadamente peligrosa”.

“Esta es la tercera violación de este tipo del espacio aéreo de la UE en días y aumenta aún más las tensiones en la región”, escribió Kallas en X. “La UE se solidariza totalmente con Estonia”.

Kallas dijo que estaba en estrecho contacto con el gobierno estonio. “Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad”, añadió.

Más temprano el viernes, la Comisión Europea propuso una nueva ronda de sanciones contra Rusia, citando, entre otras cosas, la violación del espacio aéreo de la UE.

El incidente de este viernes se produce después de que drones rusos violaran tanto el espacio aéreo polaco como el rumano a principios de este mes, lo que llevó a los aliados de la OTAN a comprometerse a reforzar las defensas en el flanco oriental de la alianza.

El miércoles pasado, aviones de combate de la OTAN derribaron varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco durante un ataque a la vecina Ucrania.

La operación marcó la primera vez que la OTAN disparó desde el inicio de la guerra en Ucrania. La alianza militar denunció a Moscú por un comportamiento “absolutamente peligroso”.

El domingo, el espacio aéreo de Rumania fue violado por un dron ruso, lo que llevó a Bucarest a desplegar aviones de combate.

Los dos cazas F-16 estuvieron cerca de derribar el dron, pero los pilotos decidieron no abrir fuego tras evaluar los riesgos colaterales.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rumania convocó al embajador ruso en el país, Vladimir Lipaev, por el incidente, según el ministro de Defensa Ionut Mosteanu.

