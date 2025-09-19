Trump agradeció la “aprobación de TikTok”, lo que sugiere que alcanzó un acuerdo con China en la llamada con Xi Jinping

Por Betsy Klein, Samantha Waldenberg, Max Saltman y Yong Xiong, CNN

El presidente Donald Trump declaró, tras su llamada con el líder chino Xi Jinping, que agradece la aprobación de TikTok, y señaló que su llamada de este viernes por la mañana avanzó en temas comerciales y el fin de la guerra de Rusia en Ucrania.

“Acabo de tener una llamada muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok”, declaró Trump en una publicación en Truth Social tras la comunicación, que comenzó a las 8:00 a.m. ET.

“¡La llamada fue muy buena! Volveremos a hablar por teléfono. Agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC (foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)”, añadió Trump. La cumbre se celebrará en Corea del Sur en octubre.

CNN ha consultado a la Casa Blanca si se ha aprobado el acuerdo de TikTok, pero hasta ahora no ha obtenido confirmación.

Se esperaba que los líderes cerraran un acuerdo para que se vendieran la mayoría de los activos estadounidenses de TikTok a inversores locales, después de que el Congreso de EE.UU. aprobara una ley a principios de este año que prohibía la aplicación a menos que China cediera el control del 80 % de los activos de TikTok.

Además del encuentro en la cumbre de APEC, Trump afirmó que viajaría a China el año que viene.

“También acordé con el presidente Xi que nos reuniríamos en la cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo viajaría a China a principios del año que viene. (El) presidente Xi, asimismo, visitaría Estados Unidos en el momento oportuno”, declaró Trump.

Por su parte, en la misma llamada, el líder chino instó a su par estadounidense a evitar imponer “restricciones comerciales unilaterales” a China, según un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.

Fue un intercambio franco y profundo, según el comunicado.

China ha sido el blanco principal de los aranceles de Trump desde su regreso al cargo en enero, ya que EE.UU. le impuso inicialmente un impuesto del 145 % a los productos chinos antes de reducirlos posteriormente al 30 %.

Xi abordó las negociaciones sobre la venta de TikTok en su resumen de la llamada, y al respecto afirmó que el gobierno chino “respeta las decisiones corporativas y da la bienvenida a las negociaciones comerciales que siguen las reglas del mercado y producen soluciones coherentes con las leyes chinas y un equilibrio de intereses”, según el comunicado.

Xi también expresó su esperanza de que Estados Unidos proporcione un “entorno comercial abierto, justo y no discriminatorio” para las empresas chinas que invierten en Estados Unidos.

