Trump anuncia otro ataque letal contra presunta embarcación de narcotráfico en aguas internacionales

El presidente Donald Trump anunció este viernes otro ataque militar letal contra una presunta embarcación de narcotráfico que, según él, estaba afiliada a una organización terrorista designada.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que el ataque tuvo como objetivo una embarcación que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y que mató a tres hombres “narcoterroristas” a bordo.

“Por mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una Organización Terrorista Designada que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad de USSOUTHCOM”, escribió Trump en Truth Social. “La inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en camino a envenenar a los estadounidenses”.

Según el presidente, ninguna fuerza estadounidense resultó herida durante la operación, que tuvo lugar en aguas internacionales.

“¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS, Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA LOS ESTADOUNIDENSES!”, dijo el presidente.

Trump adjuntó un video del ataque a su publicación.

