Trump firma decreto que impone una tarifa de US$ 100.000 a visas H-1B

El presidente Donald Trump firmó hoy este viernes un decreto que impone de US$ 100.00 a las solicitudes para las visas H-1B en un esfuerzo por frenar el uso excesivo del programa.

“Necesitamos trabajadores. Necesitamos grandes trabajadores, y esto prácticamente garantiza que eso es lo que va a suceder”, dijo Trump desde la Oficina Oval.

Junto al presidente estaba el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien explicó la medida.

“Estas grandes empresas tecnológicas u otras grandes empresas capacitan a trabajadores extranjeros”, dijo Lutnick, explicando cómo, ahora, tendrán que pagar al Gobierno US$ 100.000 “y luego tienen que pagarle al empleado”.

“Si vas a capacitar a alguien, vas a capacitar a uno de los recién graduados de una de las grandes universidades de nuestro país, capacita a estadounidenses”, dijo Lutnick.

“En algunos casos, las empresas van a pagar mucho dinero por las visas H-1B”, dijo después el presidente.

La medida marca el último esfuerzo de la administración para tomar medidas enérgicas contra la inmigración y podría afectar significativamente a las industrias que dependen en gran medida de los trabajadores H-1B.

La visa H-1B es una visa de trabajo válida por tres años y puede renovarse por otros tres años. Los economistas han argumentado que el programa permite a las empresas estadounidenses mantener la competitividad y hacer crecer su negocio, creando más empleos en los EE.UU.

