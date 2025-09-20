Así será la ceremonia en memoria de Charlie Kirk

Por Dakin Andone, CNN

Miles de personas se reunirán el domingo para honrar la vida del activista conservador asesinado Charlie Kirk en una ceremonia conmemorativa que se espera ponga de manifiesto su indeleble influencia en la política estadounidense.

Con una lista de oradores de los más altos niveles del Gobierno de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump, el servicio en memoria de Kirk buscará parecerse a algo similar a un funeral de Estado para el movimiento conservador estadounidense, con toda la gravedad —y las preocupaciones de seguridad— que una ocasión así conlleva.

Esto es lo que sabemos:

La ceremonia en honor de Kirk se llevará a cabo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el domingo, 11 días después de su asesinato durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah. Está previsto que el servicio comience a las 11 a.m., hora local (1 p.m., hora de Miami), según una página web sobre el servicio de la organización de Kirk, Turning Point USA.

El acto contará con una lista de líderes estadounidenses y comentaristas conservadores que rendirán homenaje al activista asesinado, quien era un aliado cercano del presidente. Trump dijo a principios de esta semana que “dirá unas palabras” en la ceremonia.

“Vamos a ir a un servicio el domingo. Saldré con algunas de las personas en esta sala, solo para celebrar a Charlie y todo lo que ha hecho”, dijo Trump el jueves en una conferencia de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Kirk era una “gran persona”, dijo el presidente, agregando que creía que Kirk podría haber llegado a ser presidente algún día.

Además del presidente, Turning Point USA también ha dicho que el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, y la viuda de Kirk, Erika, darán discursos. Erika Kirk, quien tuvo dos hijos con Kirk, se ha comprometido a continuar el trabajo de su difunto esposo, incluidos sus recorridos por los campus y su podcast. El jueves, Turning Point USA anunció que ella es la nueva directora ejecutiva de la organización.

Más allá de los oradores principales, se espera que asistan numerosos funcionarios del Gobierno de Trump y personalidades conservadoras de alto perfil, lo que deja en evidencia la importancia de Kirk en la política republicana y sus relaciones con miembros de la Casa Blanca y el gabinete de Trump.

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, también tienen previsto dar discursos, al igual que Donald Trump Jr. y Tucker Carlson, expresentador de Fox News y comentarista conservador.

La música de adoración en la ceremonia estará a cargo de destacados músicos cristianos contemporáneos como Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham y Kari Jobe y Cody Carnes.

No está claro cuántas personas asistirán a la ceremonia, pero el State Farm Stadium —hogar de los Cardinals de Arizona, de la NFL— puede albergar a más de 63.000 personas, según su sitio web, con la capacidad de expandirse para acomodar con 10.000 adicionales.

“Vamos a tener un estadio, y apuesto que ese estadio estará bastante lleno, tal vez completamente lleno”, dijo Trump el lunes cuando se le preguntó sobre el servicio para recordar a Kirk. “Va a ser grande”.

Asistir a la ceremonia en persona requiere registrarse a través de Turning Point USA, que ha dicho que las personas serán recibidas por orden de llegada. Eso incluye proporcionar un nombre, correo electrónico, número de teléfono y código postal, con orientación adicional que se dará a los asistentes el sábado por la noche. Se espera que las puertas abran alrededor de las 8 a.m., hora local (10 a.m., hora de Miami).

El estacionamiento será gratuito, pero Turning Point USA ha pedido a los asistentes que compartan automóvil si es posible. También se pide a los asistentes que sigan un código de vestimenta: “Mejor ropa de domingo: Rojo, Blanco o Azul”.

Habrá asientos adicionales disponibles en Desert Diamond Arena, justo al otro lado de West Maryland Avenue, según Turning Point USA. El evento también se transmitirá en vivo en la cuenta de Rumble de Kirk, según informó la organización.

Hasta la mañana del viernes, la organización no había publicado ningún número de registro de asistencia.

Con tantos líderes estadounidenses presentes, la ceremonia en memoria de Kirk representará una gran prueba para las fuerzas del orden, en particular para el Servicio Secreto, que será la agencia principal que coordina la seguridad y que ya se encuentra bajo presión y con recursos limitados en una era de creciente violencia política.

“Nuestros equipos ya están en Phoenix y Glendale, trabajando codo a codo con socios estatales, locales y federales. Juntos, estamos plenamente comprometidos a garantizar que estos solemnes eventos reciban la protección y el apoyo integrales que requieren”, dijo William Mack, el agente especial a cargo de la oficina de campo de Phoenix, en un comunicado.

El servicio para honrar a Kirk ha recibido una calificación de evento especial de nivel 1, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, la designación más alta de este tipo. La calificación SEAR-1, otorgada previamente a otros eventos importantes como el Super Bowl y el Derby de Kentucky, libera recursos federales en todo el Gobierno federal para coordinar la seguridad.

“Esta designación está reservada para eventos de la más alta importancia nacional y permite al Gobierno federal proporcionar toda la gama de recursos de seguridad y aplicación de la ley necesarios para apoyar a los funcionarios locales en la garantía de un evento seguro y exitoso”, dijo el funcionario.

Las agencias de seguridad nacional de EE.UU. “no tienen información que indique una amenaza verificada y creíble” para el evento, según una evaluación conjunta de amenazas obtenida por CNN. Pero la evaluación señala que extremistas “pueden considerar el servicio conmemorativo o eventos relacionados como objetivos atractivos para ataques debido a la asistencia de estos individuos, otros altos funcionarios del Gobierno de EE.UU., funcionarios estatales y locales y activistas políticos, y debido a la gran atención de los medios internacionales.”

La evaluación de amenazas indica que las autoridades han observado “varias amenazas de credibilidad desconocida” hacia algunas de las personas que se espera que asistan a la ceremonia, incluida la familia Kirk, Trump y Vance, pero no detalla amenazas específicas al evento en sí.

Desde el asesinato de Kirk, fuentes dicen que han observado flujos de odio en línea de personas de diversas afiliaciones políticas, pero no detectaron amenazas creíbles.

Turning Point ha señalado que los asistentes deben esperar “controles de nivel TSA”, e indicó en su página web que para el evento “se han implementado medidas de seguridad avanzadas, lo que puede resultar en tiempos de espera más largos de lo habitual”. No se permitirán bolsos en el interior.

En circunstancias normales, el State Farm Stadium está bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, que confirmó que las fuerzas del orden estatales, federales y locales están coordinando la planificación y seguridad para la ceremonia en memoria de Kirk. Un portavoz del Departamento declinó proporcionar más detalles, al decir a CNN: “No podemos discutir esa planificación, consideraciones tácticas y de seguridad, ni personal”.

Al ser consultado sobre la preparación del Departamento de Policía de Glendale para el servicio luctuoso, el portavoz, agente Moroni Mendez, señaló que la ciudad ha albergado muchos eventos grandes en los últimos años, lo que le da la experiencia necesaria para manejar una afluencia de visitantes. El State Farm Stadium, por ejemplo, fue sede del Super Bowl LVII en 2023.

“Con eso, obviamente tenemos la experiencia y somos competentes en la organización de este tipo de megaeventos”, dijo Mendez a CNN, aunque reconoció que este evento será diferente.

“Habrá muchas personas importantes aquí. Tuvimos una reunión con el Servicio Secreto ayer para hablar sobre cómo vamos a planificar este evento”, dijo Mendez.

Mendez advirtió que el tráfico en Glendale y sus alrededores se verá afectado y que algunas intersecciones estarán cerradas mientras la policía dirige a los asistentes a los estacionamientos.

“Tendremos todas nuestras unidades disponibles. Será un día ocupado para todos, no solo para Glendale sino también para el DPS de Arizona y todas las agencias que están asistiendo”.

Betsy Klein, Kristen Holmes y Josh Campbell, de CNN, contribuyeron a este informe.

