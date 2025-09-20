Bad Bunny será el primer invitado de la nueva temporada de “Saturday Night Live”

Por Dan Heching, CNN

NBC reveló quiénes serán los primeros tres presentadores y artistas musicales de la próxima temporada 51 de “Saturday Night Live”.

La temporada de la longeva comedia de sketches comenzará con Bad Bunny como presentador el 4 de octubre, con Doja Cat como artista musical invitada. Bad Bunny ya había desempeñado el doble papel de presentador y artista musical en octubre de 2023 y apareció en “SNL” como invitado musical en otras dos ocasiones, en 2021 y en mayo de este año.

El anuncio llega tras la residencia extendida de Bad Bunny en Puerto Rico, que sumó un show final este fin de semana. El concierto del músico el 20 de septiembre ue transmitido en vivo por Amazon Prime, Twitch y la aplicación Amazon Music. Además, tiene previsto iniciar una gira mundial a finales de este otoño.

El segundo episodio, programado para el 11 de octubre, será presentado por la exintegrante de “SNL” Amy Poehler, quien formó parte del elenco de 2001 a 2008 y fue presentadora de Weekend Update, con Role Model como artista musical invitado. Poehler ha presentado el programa dos veces desde que dejó el elenco, primero en 2010 y luego en 2015 junto a su compañera de Weekend Update, Tina Fey. También ha hecho al menos una decena de apariciones especiales en el programa de comedia de NBC.

El 18 de octubre, Sabrina Carpenter asumirá el doble papel de presentadora y artista musical. La cantante de “Espresso” ya había sido invitada musical en un episodio en mayo del año pasado y también apareció en cameos en un episodio a principios de este año, además de participar en “SNL50: The Anniversary Special”.

Las últimas semanas han estado marcadas por una serie de anuncios de salidas del elenco principal de “Saturday Night Live”, así como algunas incorporaciones.

