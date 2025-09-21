Atrapado entre Kimmel y Trump, Bob Iger se enfrenta a una situación sin salida

Análisis por Brian Stelter, CNN

En la presentación anual de ABC para anunciantes del año pasado, Jimmy Kimmel miró a su jefe, el CEO de Disney, Bob Iger, y restó importancia al regreso de Iger a la empresa después de dejar el puesto de CEO en 2020.

“Bob Iger, este tipo ya debería estar jubilado”, bromeó Kimmel. “¡Deberías estar en un yate en alguna parte!”

Hablando en serio, ese yate probablemente le suene bastante bien a Iger ahora mismo. Seguir retirado no era una opción para el inquieto Iger. Pero algunos colegas ejecutivos se preguntan con ironía si se arrepiente de haber vuelto a la cima.

Iger, de 74 años, quien alguna vez quiso postularse a la presidencia contra Trump, se encuentra en una situación sin salida: Kimmel de un lado, Trump del otro, y la reputación de Disney en juego. Han pasado tres días completos sin que se haya anunciado públicamente una resolución.

La visión original de Walt Disney era totalmente estadounidense, hasta las banderas de Main Street USA, y la compañía ahora exporta cultura estadounidense a todo el mundo. ¿Pero saben qué más es totalmente estadounidense? La Primera Enmienda. Y la suspensión de Kimmel ante la presión del Gobierno ha convertido a Disney en un villano de película para muchos consumidores.

Disney valora tanto su marca impecable que ni siquiera deja basura tirada en el suelo de Disneyland. Pero ahora hay manifestantes a favor de la libertad de expresión protestando frente al parque temático. Un cartel en la manifestación de anoche en Anaheim lo llamaba “el lugar más feliz del mundo, siempre y cuando obedezcas”.

“ABC significa Always Be Caving” (Siempre debes ceder), dijo Bill Maher la noche del viernes en “Real Time”, recordando su propia experiencia cuando fue cancelado por la cadena en 2002.

Aunque dudo que los llamados a boicotear Disney+ y Hulu perjudiquen realmente los resultados de la compañía, las protestas contra ABC y la continua cobertura informativa reflejan la posibilidad de un daño reputacional a largo plazo. Todas las encuestas fiables muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueban a Trump. Los medios de comunicación que ceden ante Trump, o parecen hacerlo, corren el riesgo de alienar a una gran parte de la audiencia estadounidense.

Como lo expresó el analista de la industria publicitaria Brian Wieser, los medios de comunicación que “autocensuren de forma más agresiva en el futuro podrían desanimar a los espectadores, quienes desplazarán aún más su consumo de actualidad hacia plataformas digitales”, como Substack, Bluesky, YouTube y similares. En otras palabras, ceder ante Trump puede acelerar la erosión de la televisión abierta.

Iger, Dana Walden y otros ejecutivos de Disney seguramente lo saben. Saben que los empleados de Disney están perturbados, los showrunners de Hollywood están indignados y algunos de sus amigos y familiares están horrorizados por lo que está sucediendo en Estados Unidos.

Pero Iger y compañía también son conscientes de que Disney necesita la aprobación del Gobierno para acuerdos pendientes como el pacto de ESPN con la NFL; que sus estaciones asociadas están en la misma situación; y que contrariar a Trump puede tener graves consecuencias financieras. Además, el contrato de Kimmel vence pronto, y la televisión nocturna es un negocio en rápido declive.

Sigo insistiendo en que la administración Trump tiene un poder limitado para implementar las amenazas a las licencias de las estaciones. El exCEO de Disney, Michael Eisner, acertó el viernes al calificar las amenazas de “agresivas, pero vacías”.

Pero eso no cambia el hecho de que Disney es una “enorme empresa con muchos negocios y muchas cosas con las que trabaja y depende del Gobierno federal”, como declaró el analista de Morningstar, Matthew Dolgin, a The Washington Post. Y como señala el veterano reportero de televisión Joe Adalian en esta columna de Vulture titulada “La decisión de Iger”, dos “grupos de emisoras leales a Trump” podrían no ceder en lo que respecta a Kimmel.

Así que si hay alguna manera de que Iger “gane” aquí, seguro que no la veo.

