Cinco ciudadanos estadounidenses, incluidos tres niños, murieron en un ataque israelí en Líbano, según el Gobierno libanés

Cinco personas murieron, incluidos tres niños, en un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano este domingo, según el Gobierno libanés.

Las víctimas eran una familia con ciudadanía estadounidense, según el presidente del Parlamento, Nabih Berri, en un comunicado en el que lamentó la muerte de la madre, el padre y sus tres hijos. CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios.

El ataque impactó un automóvil en Bint Jbeil, en el sur de Líbano, e hirió también a otras dos personas, informó el Ministerio de Salud libanés.

CNN también solicitó comentarios a las Fuerzas Armadas de Israel (IDF).

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, calificó el ataque como una “masacre” contra civiles y afirmó que constituye un “mensaje de intimidación que apunta a nuestro pueblo que regresa a sus aldeas en el sur”.

Pidió a la comunidad internacional que condene a Israel “en los términos más enérgicos por sus repetidas violaciones de las resoluciones internacionales y del derecho internacional”.

Israel ha continuado con bombardeos en Líbano pese al acuerdo de alto el fuego mediado por EE.UU. entre Israel y el grupo extremista Hezbollah en noviembre del año pasado.

El ataque del domingo ocurre tras declaraciones del primer ministro de israel, Benjamín Netanyahu, en una reunión de gabinete, en las que habló de las “victorias en Líbano contra Hezbollah” que, según dijo, han permitido abrir conversaciones de paz con su vecino del norte, Siria.

