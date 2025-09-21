El FBI arresta a un hombre acusado de disparar en una estación local de noticias de ABC en Sacramento

Por Zoe Sottile y Elizabeth Wolfe, CNN

El FBI arrestó a un hombre después de que, según las autoridades, abriera fuego hacia el vestíbulo de una estación de televisión local de Sacramento la tarde del viernes, en lo que la policía de la ciudad describió como un tiroteo desde un vehículo en movimiento.

A pesar de que el edificio estaba ocupado en ese momento, todos los empleados de KXTV —conocida también como ABC10— están a salvo y sin lesiones tras el tiroteo, según Tegna, la empresa de comunicación propietaria de la estación.

KXTV es también una filial local de ABC y de CNN.

Horas después del tiroteo —reportado a la 1:30 p.m. hora local del viernes— Aníbal Hernández Santana, de 64 años, fue detenido bajo cargos de asalto con arma letal, disparos contra un edificio ocupado y descarga negligente de un arma de fuego en relación con el incidente, informó el Departamento de Policía de Sacramento.

Fue arrestado luego de que un vehículo coincidente guiara a los agentes hasta una residencia, dijo la policía de Sacramento a CNN la madrugada del sábado. Quedó retenido en la cárcel central del condado de Sacramento con una fianza de $200,000 y fue liberado antes de que terminara el día, según los registros.

Pero al terminar el sábado, Hernández Santana volvió a ser detenido, esta vez por el FBI, confirmó a CNN la encargada de asuntos públicos Gina Swankie.

Fue arrestado bajo causa probable de violar el estatuto federal 47 USC 333, que prohíbe la interferencia “intencional o maliciosa” con las comunicaciones de radio de cualquier estación con licencia federal. Swankie señaló que disparó tres veces desde un arma de fuego hacia el vestíbulo del edificio.

Hernández Santana tiene programada una comparecencia en una corte federal el 22 de septiembre a las 2:00 p.m., indicó Swankie. Su abogado, Mark Reichel, dijo a CNN que aún no ha recibido evidencia de parte de las autoridades en relación al caso.

“Ahora está siendo acusado en una corte federal, ya que lo que originalmente se alegó como un delito a nivel estatal ha sido elevado a un delito federal por el Departamento de Justicia de Trump”, explicó Reichel a CNN.

El tiroteo ocurrió un día después de que manifestantes se congregaran en la estación en respuesta a que ABC retiró del aire “indefinidamente” el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, según KXTV. No había protestas en curso al momento del tiroteo del viernes, informó KCRA, filial de CNN.

En un comunicado a CNN, Molly McMahon, portavoz de Tegna, dijo: “Aunque aún hay información limitada, lo importante es que todos nuestros empleados están a salvo y sin lesiones. Estamos colaborando plenamente con las autoridades y hemos tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad continua de nuestro personal”.

La policía trata de determinar si la estación ha recibido amenazas recientes, comentó Anthony Gamble, portavoz policial de Sacramento. También buscarán evidencia digital, como imágenes de cámaras de seguridad, elaborarán una línea de tiempo y entrevistarán a los empleados que se encontraban dentro de las instalaciones.

“Nunca se debe aceptar que alguien pase conduciendo por cualquier negocio, y mucho menos por una empresa de medios, y dispare contra el edificio”, señaló Gamble.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido informado sobre el tiroteo, informó su oficina en una publicación en X.

“Aunque no se han reportado heridos, cualquier acto de violencia contra periodistas es un ataque contra nuestra propia democracia y debe condenarse con la mayor contundencia”, indicó la publicación. “Apoyamos a los reporteros y al personal que cada día trabaja para mantener informadas y seguras a las comunidades”.

La policía pide a la ciudadanía que comparta cualquier información relevante para el caso. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden enviar pistas a través de Crime Stoppers.

Con información de Jack Hannah, de CNN.