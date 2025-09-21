Gabrielle se convierte en huracán en el océano Atlántico, al sureste de Bermudas

Derek Van Dam, CNN

El huracán Gabrielle se ha formó en el Atlántico central, luego de que la tormenta tropical se fortaleciera la tarde del domingo.

El huracán tiene vientos de 120 km/h y se encuentra a 515 kilómetros al sureste de Bermudas, según el Centro Nacional de Huracanes.

El sistema se desplaza hacia el norte-noroeste a 17 km/h y se espera que pase al este de Bermudas el lunes. “Si bien las probabilidades de impactos siguen disminuyendo, los interesados en Bermudas deben continuar vigilando las actualizaciones del pronóstico, ya que aún son posibles algunos impactos de viento y lluvia”, advirtió el centro de huracanes.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 km desde el centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 km.

El centro de huracanes pronostica una intensificación “constante a rápida” durante los próximos días, y existe la posibilidad de que la tormenta se convierta en un gran huracán a principios de esta semana, antes de debilitarse en el Atlántico norte hacia finales de la semana.

Se espera que el sistema gire más hacia el norte el lunes, seguida de un desplazamiento más rápido hacia el este-noreste el martes.

Independientemente de la trayectoria, las marejadas generadas por Gabrielle continuarán afectando a Bermudas y la costa este de EE.UU. “desde Carolina del Norte hacia el norte” durante los primeros días de esta semana, según el centro de huracanes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.