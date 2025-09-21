¿Quiénes son los jugadores que han ganado más veces el Balón de Oro en la historia?

Por CNN en Español

La ceremonia del Balón de Oro de este lunes en Francia coronará, sin duda alguna, a un nuevo futbolista como el mejor del planeta. El vigente “rey” es el español Rodri, del Manchester City, quien lo ganó en 2024 para fastidio del Real Madrid, que esperaba que el brasileño Vinícius Jr. fuera galardonado.

La de 2025 será otra edición marcada por las ausencias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los 30 nominados, después de ser los máximos animadores del trofeo en el nuevo milenio.

El astro argentino es el máximo ganador en la historia de Balón de Oro, con ocho (seis con la camiseta del Barcelona y dos con la del PSG, aunque la última vez lo ganó recién recalado en el Inter Miami).

A continuación, te presentamos a los más ganadores del Balón de Oro, de acuerdo con datos de la UEFA.

Lionel Messi (Argentina) – 8

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 5

Michel Platini (Francia) – 3

Johan Cruyff (Países Bajos) – 3

Marco van Basten (Países Bajos) – 3

Messi y Cristiano Ronaldo son los dos jugadores más importantes de lo que llevamos del siglo XXI, pero Messi saca una ventaja que el portugués, ahora con 40 años y jugando (aún brillantemente) en la liga árabe, ya no podrá igualar.

¿Quiénes más han ganado balones de oro en este siglo? En la siguiente lista puedes ver a todos los ganadores desde el año 2000, en orden cronológico inverso.

2024: Rodri

2023: Lionel Messi

2022: Karim Benzema

2021: Lionel Messi

2019: Lionel Messi

2018: Luka Modric

2017: Cristiano Ronaldo

2016: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2014: Cristiano Ronaldo

2013: Cristiano Ronaldo

2012: Lionel Messi

2011: Lionel Messi

2010: Lionel Messi

2009: Lionel Messi

2008: Cristiano Ronaldo

2007: Kaká

2006: Fabio Cannavaro

2005: Ronaldinho

2004: Andriy Shevchenko

2003: Pavel Nedved

2002: Ronaldo

2001: Michael Owen

2000: Luis Figo

La primera vez que la revista France Football entregó el premio del Balón de Oro femenino fue en 2018, cuando la estrella noruega Ada Hegerberg fue elegida como la ganadora (el galardón de los hombres se entrega desde 1956).

Desde entonces, las ganadoras han sido:

2019: Megan Rapinoe

2021: Alexia Putellas

2022: Alexia Putellas

2023: Aitana Bonmatí

2024: Aitana Bonmatí

