Reino Unido, Canadá y Australia reconocen un Estado palestino en medio de la guerra en Gaza

Por Tim Lister, Paula Newton, Max Saltman, Caitlin Danaher y Abeer Salman, CNN

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo que el Reino Unido reconoce oficialmente un Estado palestino y busca reavivar la esperanza de una solución de dos Estados.

“Ante el creciente horror en el Medio Oriente, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz”, dijo Starmer en un mensaje en video.

“Eso significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. En este momento, no tenemos ninguno de los dos”.

El primer ministro británico reconoció que la esperanza de una solución de dos Estados se estaba desvaneciendo, pero insistió: “No debemos permitir que esa luz se apague”.

Por su parte, Canadá también confirmó el reconocimiento. El primer ministro, Mark Carney, dijo en un mensaje que su país ofrece “asociarse en la construcción de un futuro pacífico para Palestina e Israel”.

Carney ya había adelantado en julio que su país tenía la intención de reconocer al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU.

“El Gobierno Autónomo Palestino ha renunciado a la violencia, ha reconocido a Israel y está comprometido con la solución de dos Estados”, dijo un alto funcionario del Gobierno canadiense a CNN poco antes del anuncio de este domingo. “Reconocemos al Estado palestino para empoderar a quienes buscan la coexistencia pacífica y marginar a Hamas”.

Antes de la declaración de Carney, altos funcionarios canadienses rechazaron la reacción negativa de Israel y dijeron a CNN que reconocer a Palestina “no se hace para confrontar ni castigar a Israel”.

Australia siguió la misma línea. En una declaración conjunta, el primer ministro, Anthony Albanese, y la ministra de Exteriores, Penny Wong, afirmaron que la decisión refleja un compromiso histórico con la solución de dos Estados, “el camino hacia una paz y seguridad duraderas para israelíes y palestinos”.

El presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmoud Abbas, celebró el paso del Reino Unido y lo calificó de “importante y necesario” para lograr una paz justa. Aseguró que permitirá avanzar hacia la solución de dos Estados y reiteró que la prioridad inmediata es un alto el fuego en Gaza, la entrada de ayuda humanitaria, la liberación de rehenes y prisioneros, y la retirada de las fuerzas israelíes.

La respuesta de Israel no se hizo esperar. La reacción fue de condena: el presidente del Parlamento, Amir Ohana, acusó a Starmer de ser “un apaciguador moderno que eligió la deshonra”, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dijo que el reconocimiento “recompensa a asesinos” y pidió la anexión de la Ribera Occidental y el desmantelamiento del Gobierno Autónomo Palestino.

El reconocimiento conjunto de Reino Unido, Canadá y Australia profundiza el aislamiento internacional de Israel en medio de la guerra en Gaza. La decisión, que ha generado fuertes críticas en Jerusalén, anticipa más tensiones diplomáticas en la Asamblea General de la ONU esta semana, donde se espera que Francia también anuncie su apoyo a la creación de un Estado palestino.

