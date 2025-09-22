Trayectoria del huracán Gabrielle: dónde está y hacia dónde se dirige

Por Maria Gilbert y Chris Dolce, CNN

El huracán Gabrielle se intensificó con fuerza en el Atlántico el lunes por la mañana y ahora es un huracán de categoría 3 con vientos sostenidos de 193 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Gabrielle se encontraba a unos 320 km al sureste de Bermudas a las 9:00 a. m. ET del lunes y seguirá rumbo al norte durante el día. No se espera que toque tierra en Bermudas, y los impactos deberían ser mínimos, pero continuará provocando fuertes olas en la isla, junto con posibles lluvias y vientos.

El huracán continuará intensificándose rápidamente el lunes y podría alcanzar la categoría 4 a media tarde, según el NHC.

La rápida intensificación se está produciendo con mayor frecuencia en un contexto de calentamiento global debido a la contaminación por combustibles fósiles. Gabrielle es el segundo huracán de la temporada atlántica de 2025 y el segundo en intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor de categoría 3, 4 o 5.

Es probable que Gabrielle alcance su máximo nivel de intensidad a finales del lunes y se mantenga bastante potente, pero comenzará a perder fuerza gradualmente el martes y miércoles a medida que gira y se dirige hacia el este sobre el Atlántico abierto.

“Aunque las probabilidades de impactos siguen disminuyendo, los habitantes de Bermudas deben seguir atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que aún son posibles algunos efectos de viento y lluvia”, advirtió el centro de huracanes.

Gabrielle ya genera marejadas que afectan a Bermudas y que alcanzan la costa este de Estados Unidos desde Carolina del Norte hacia el norte, así como a las provincias atlánticas de Canadá. Estas marejadas continuarán durante los próximos días y probablemente causen corrientes de resaca y condiciones de oleaje peligrosas.

Gabrielle fue la primera tormenta tropical en el Atlántico desde que Fernand se debilitó el 28 de agosto.

Por segunda vez desde 1950, el Atlántico estuvo libre de tormentas del 29 de agosto al 16 de septiembre, según el Dr. Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador de la Universidad Estatal de Colorado.

La última vez que esto ocurrió fue durante un periodo de calma tras el devastador paso del huracán Andrew por Estados Unidos, en 1992.

