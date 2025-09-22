Trump relaciona el autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo, a pesar de la evidencia que demuestra seguridad

Jen Christensen , Katherine Dillinger , Meg Tirrell

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) notificará a los médicos que el uso de acetaminofén (también denominado genéricamente como paracetamol) durante el embarazo “puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”.

“Recomendarán enfáticamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario”, dijo.

Trump afirmó que las mujeres no deberían usarlo durante el embarazo “a menos que sea médicamente necesario”, como en caso de fiebre.

Sin embargo, expertos señalan que el autismo es causado por múltiples factores y que la ciencia sobre la conexión entre el uso de Tylenol durante el embarazo y el autismo no está resuelta.

El Tylenol ha sido considerado la única opción segura de venta libre para el dolor o la fiebre en personas embarazadas. Otras opciones comunes para aliviar el dolor, como el ibuprofeno o la aspirina en dosis regulares, pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves durante el embarazo. No tratar una fiebre también puede ser peligroso tanto para el feto como para la persona embarazada.

Trump hizo el anuncio desde la Oficina Oval junto con secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr.; el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., Dr. Marty Makary; el director de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., Dr. Jay Bhattacharya; y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE.UU., Dr.

Mehmet Oz.

Trump agradeció a Kennedy, “el hombre que llevó este tema al centro de la política estadounidense, junto conmigo”.

“Entendimos mucho más que muchas personas que lo estudiaron”, dijo Trump.

El fabricante de Tylenol, Kenvue, dijo a principios de este mes que había participado en un “intercambio científico” sobre el tema con funcionarios del HHS, y exhortó a las mujeres embarazadas a hablar con su proveedor de atención médica antes de tomar cualquier medicamento de venta libre.

“El acetaminofén es la opción más segura de analgésico para las mujeres embarazadas según sea necesario durante todo su embarazo”, dijo la empresa en un comunicado el domingo. “Sin él, las mujeres enfrentan decisiones peligrosas: soportar afecciones como la fiebre, que pueden ser potencialmente perjudiciales tanto para la madre como para el bebé, o usar alternativas más riesgosas”.

“Los hechos son que más de una década de rigurosas investigaciones, avaladas por destacados profesionales médicos y reguladores de salud globales, confirman que no existe evidencia creíble que vincule el acetaminofén con el autismo. Apoyamos a los numerosos profesionales de la salud pública y la medicina que han revisado esta ciencia y están de acuerdo”.

