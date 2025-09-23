Estados Unidos tiene una nueva cerveza más vendida

Por Jordan Valinsky, CNN

Quizás con Leo Messi como la imagen de Michelob Ultra, era solo cuestión de tiempo para que esta lager ligera alcanzara el estatus de la mejor de todos los tiempos.

La cerveza de Anheuser-Busch ha superado a su rival, Modelo Especial, en ventas minoristas en EE.UU. por volumen durante este año en curso que termina el 14 de septiembre, según datos de Circana vistos por CNN.

En un comunicado de prensa publicado el lunes, Anheuser-Busch atribuyó este impulso en parte al exitoso lanzamiento de Michelob Ultra Zero, una versión sin alcohol de la cerveza.

Este es un gran logro para la cervecera, que enfrentó críticas tanto de conservadores como de liberales por su alianza con una influencer transgénero en redes sociales que hundió las ventas de Bud Light y la destronó como la cerveza más vendida en Estados Unidos, lo que llevó a Modelo Especial a ocupar su lugar en 2023.

El éxito de Modelo, así como el de Corona, parece haberse enfriado en 2025, en parte debido a las políticas inmigratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump. Constellation Brands, la empresa matriz de esas cervezas, advirtió en abril que la iniciativa de deportación del presidente estaba asustando a los clientes latinos y perjudicando las ventas.

Aproximadamente la mitad de los clientes estadounidenses de Constellation son hispanos, y algunos han dejado de ir a restaurantes y de reunirse en grandes grupos por temor a ser deportados, según declaró anteriormente el CEO, Bill Newlands.

El éxito de Michelob Ultra es un punto positivo en un momento difícil para la industria: las ventas minoristas de cerveza durante el primer semestre de 2025 cayeron casi un 5 % interanual, alcanzando los US$ 34.700 millones, según un análisis reciente de Fintech y la Asociación Nacional de Mayoristas de Cerveza.

El crecimiento de Michelob Ultra se puede atribuir en parte al aumento de la inversión en marketing, incluyendo eventos deportivos de gran envergadura, como la anterior Copa Mundial de Clubes de la FIFA y el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano boreal en Estados Unidos. El año pasado, Michelob Ultra superó a Bud Light en su cuota de mercado en bares y restaurantes de barril en EE.UU.

Las acciones de Anheuser-Busch han subido un 17 % en lo que va de año.

