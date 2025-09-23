Mastantuono convirtió su primer gol con el Real Madrid y se sumó a una selecta lista

Por Federico Leiva, CNN en Español

El futbolista argentino Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid, marcó un nuevo hito en su carrera al convertir su primer gol con el “Merengue”, durante la goleada que su equipo le propinó al Levante por la sexta jornada de la Liga de España.

Corría el minuto 38 del primer tiempo cuando, tras un ataque del Levante, el Real Madrid recuperó la pelota y salió rápido de contragolpe en los pies del brasileño Vinicius Jr. El delantero corrió por el sector izquierdo juntando defensores y apenas cruzó la línea de mitad de campo lanzó el pase para el argentino, que venía completamente solo por la derecha. Mastantuono ingresó al área y, tras un intento de Adrián de la Fuente y Unai Elgezabal por bloquearlo, definió fuerte con la pierna derecha para marcar su primer tanto con el equipo blanco.

Mastantuono lo pudo haber marcado antes. De hecho tuvo varias ocasiones, la más clara un disparo que increíblemente se estrelló en uno de los palos cuando tenía todo para convertir, incluso al arquero en el suelo. Además, hubo otras dos buenas definiciones que se fueron muy cerca del palo para lamento de todo el Madrid.

Su gol fue el 2-0 parcial. El propio Vinicius había abierto el marcador 10 minutos antes, mientras que el francés Kylian Mbappé convirtió los otros dos tantos en la goleada 4-1 del “Merengue” en el estadio Ciudad de Valencia.

Fue apenas el sexto partido para Mastantuono con la camiseta del Madrid, el quinto por el torneo español. En total, el extremo derecho tardó 329 minutos en marcar su primer gol.

Con 18 años y 40 días de vida, Mastantuono anotó su nombre en los libros de historia del club: es el cuarto jugador más joven en marcar un tanto con esa camiseta, solo por detrás de Alberto Riera (17 años y 111 días), Raúl (17 años y 131 días) y Endrick (18 años y 35 días), según ESPN.

A pesar de su juventud, Mastantuono no tardó en hacerse lugar en un equipo plagado de estrellas. El entrenador Xabi Alonso, quien lo llamó por teléfono para convencerlo de fichar por el Madrid, lo tuvo en cuenta de inmediato: le dio minutos de juego ya en el primera jornada de la Liga de España y para la segunda ya lo había utilizado como titular.

El argentino jugó en todos los partidos de la temporada menos en uno: ante la Real Sociedad, un encuentro que al Madrid se le hizo muy cuesta arriba por una tempranera tarjeta roja a Huijsen que alteró todos los planes.

A la confianza que le dan el entrenador y los minutos jugados se le suma el arranque perfecto del Real Madrid en la 2025/2026. Lleva seis triunfos en seis presentaciones en LaLiga y también ganó en su debut en la Liga de Campeones, ante el Olympique de Marsella como visitante.

