Un niño afgano vuela a India escondiéndose en el tren de aterrizaje de un avión

Por Issy Ronald y Esha Mitra

Un niño afgano viajó de Kabul a Delhi escondiéndose en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión, dijeron las autoridades indias.

El niño, que según las autoridades tenía unos 13 años, fue encontrado deambulando por la pista cerca de donde el avión había estacionado poco después de que aterrizara el domingo por la mañana, según un comunicado de la Fuerza de Seguridad Industrial Central de la India.

Cuando lo interrogaron, las autoridades descubrieron que era de Kunduz, en el norte de Afganistán, y que había viajado escondido en el “tren de aterrizaje central trasero” de un avión de KAM Airlines, agregó el comunicado.

También encontraron un pequeño altavoz rojo en la zona donde se escondía el niño. Fue repatriado a Afganistán ese mismo día.

La distancia entre Kabul y Delhi es de unos 1.000 kilómetros (621 millas) y el vuelo duró aproximadamente una hora y media.

Esconderse en el hueco de la rueda de un avión es el método más común utilizado por los polizones en sus codiciados viajes, aunque es increíblemente peligroso.

Más del 77 % de las personas que intentaron viajar ilegalmente en un avión murieron, afirmó la Administración Federal de Aviación en 2019.

Los polizones a menudo quedan aplastados cuando el tren de aterrizaje se retrae, ya que no hay mucho espacio; en muchos aviones, el espacio es incluso más pequeño que el maletero de un automóvil.

A medida que el vuelo alcanza mayor altitud, las condiciones empeoran. Los niveles de oxígeno se reducen considerablemente y los polizones a menudo tienen dificultades para mantenerse conscientes. Durante el vuelo, la temperatura exterior del avión puede descender drásticamente, con el riesgo de congelación e incluso hipotermia.

Nicole Chavez de CNN contribuyó con este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.