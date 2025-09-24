Arrestan a un hombre en relación con un ciberataque que afectó a varios aeropuertos europeos

Por Catherine Nicholls, CNN

Un hombre de unos 40 años ha sido arrestado en relación con un ciberataque que inutilizó los sistemas de check-in en algunos de los aeropuertos más concurridos de Europa la semana pasada.

El hombre, arrestado en West Sussex, Inglaterra, en la noche del martes, fue detenido bajo sospecha de delitos relacionados con la Ley de Uso Indebido de Computadoras, según informó la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido en un comunicado que fue compartido con CNN. Ha quedado en libertad condicional.

“Aunque este arresto es un paso positivo, la investigación de este incidente se encuentra en sus primeras etapas y continúa en curso”, declaró Paul Foster, jefe de la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de la NCA, en el comunicado.

“El cibercrimen es una amenaza global persistente que continúa causando importantes perturbaciones en el Reino Unido. Junto con nuestros socios locales e internacionales, la NCA se compromete a reducir esta amenaza para proteger a la ciudadanía británica”, añadió.

El viernes pasado, la compañía de aviación Collins Aerospace fue blanco del ciberataque, lo que causó problemas para los pasajeros que tenían previsto partir desde ciudades como Londres, Bruselas, Berlín y Dublín.

El Aeropuerto de Bruselas utilizó iPads y portátiles para el registro de los pasajeros, mientras que un pasajero del Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo declaró a Reuters que los viajeros recibían tarjetas de embarque escritas a mano.

En un comunicado emitido en la mañana de este miércoles, el Aeropuerto de Berlín afirmó que las interrupciones continuaban.

“Dado que la facturación y el embarque siguen siendo mayoritariamente manuales, es posible que las aerolíneas sigan registrando tiempos de procesamiento más largos, retrasos y cancelaciones a pesar de la movilización de todos los recursos disponibles”, declaró el aeropuerto, añadiendo que está trabajando en “soluciones alternativas para minimizar el impacto” del ciberataque en los pasajeros.

El aeropuerto londinense de Heathrow informó el miércoles que la mayoría de sus vuelos “operan con normalidad”. El Aeropuerto de Bruselas indicó el martes que aún podría haber “interrupciones limitadas” en los vuelos debido al ciberataque.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

