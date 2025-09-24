Buscan en México al joven venezolano Tayron Paredes, desaparecido después de hacer una entrega

Por Daniela Patiño y Mauricio Torres, CNN en Español

Familiares y autoridades de México realizan la búsqueda de Tayron Paredes, un joven venezolano que trabaja como repartidor y quien desapareció el viernes después de realizar una entrega en el municipio de Huehuetoca, en el central Estado de México.

Daniela Paredes, hermana de Tayron, dijo a CNN este miércoles, en entrevista telefónica desde Caracas, que la familia dejó de tener contacto con él alrededor de las 4:00 de la tarde del 19 de septiembre, hora local, luego de que fue en su motocicleta a entregar un pedido a un punto alejado de su casa.

“La encomienda que le mandaron a hacer estaba como a una hora aproximadamente de donde él vivía. Sin embargo, supongo que, por lo lejos, obviamente tomó la encomienda porque quizá era un poquito más lo que le iban a pagar”, contó Daniela.

Desde ese sitio —agregó—, Tayron dijo a familiares a través de WhatsApp que estaba en un lugar con “puro monte” y sentía desconfianza. Mandó su ubicación a su novia pero su teléfono se apagó minutos después.

En Caracas, de donde es originaria la familia, esa misma tarde su madre tuvo “una corazonada” y escribió a Taryon, contó Daniela. Como no le contestó, se preocupó, contactó a su novia y todos se movilizaron para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.

La desaparición de Tayron se reportó ante la Comisión Nacional de Búsqueda de México (CNB) el mismo 19 de septiembre. La ficha difundida por la institución indica que el joven tiene 27 años y dos tatuajes —uno en el antebrazo del lado derecho, otro en el pecho del lado izquierdo— y que su último paradero conocido fue en Huehuetoca, un municipio ubicado en el norte del Estado de México.

CNN contactó a la Cancillería de Venezuela para pedir comentarios y espera respuesta.

Daniela dijo que las investigaciones del caso están a cargo de la Fiscalía del Estado de México y de la CNB, con quienes la novia de Tayron se mantiene en comunicación.

La Fiscalía dijo a CNN este miércoles que por el momento no hay más información sobre el asunto. CNN también contactó a la CNB y está en espera de respuesta.

Tayron se mudó a México hace aproximadamente un año, de acuerdo con su hermana. No pensaba establecerse en el país, sino ahorrar dinero y regresar a Venezuela. CNN busca saber cuál es su situación migatoria en México.

“Mi hermano a lo único a lo que se ha dedicado es a trabajar y desde pequeño es deportista, su mundo es el fútbol”, dijo Daniela.

“Necesitamos respuestas, necesitamos que aparezca sano y salvo”, agregó, al tiempo que pidió a la ciudadanía ayuda para poder localizarlo.

El Estado de México es la entidad más poblada de México con alrededor de 17 millones de habitantes. También es una de las entidades con más personas desaparecidas. Según cifras oficiales, desde 1952 hasta la fecha suma más de 14.500 casos, la mayoría de ellos desde la década del 2000.

