David Fry, de los Cleveland Guardians, tiene fracturas en la nariz y la cara tras ser golpeado por una bola a 160 km/h

Los Cleveland Guardians anunciaron que el bateador designado David Fry no requirió cirugía y fue dado de alta del hospital este miércoles tras recibir un pelotazo en la cara durante la victoria de su equipo contra los Detroit Tigers el martes.

El preocupante incidente ocurrió en la sexta entrada, cuando Fry intentó tocar una recta de 160 km/h de Tarik Skubal, de Detroit.

La pelota no impactó en el bate y golpeó a Fry directamente en la cara. El jugador de 29 años cayó al suelo instantáneamente con las manos sobre la cara, antes de ser atendido por médicos en el campo.

Sin embargo, Fry pudo levantarse tras unos minutos y caminar hasta una camilla antes de ser trasladado al hospital.

Después del partido, el mánager de los Guardians, Stephen Vogt, declaró a la prensa que Fry “permaneció consciente todo el tiempo”.

Este miércoles, el equipo informó que el jugador, con tres años de experiencia, fue dado de alta de la Clínica Cleveland tras sufrir múltiples fracturas faciales y nasales del lado izquierdo, con desplazamiento mínimo. Se espera que se recupere por completo en seis a ocho semanas.

En un comunicado, el club expresó su agradecimiento por la gestión de la situación.

“Los Cleveland Guardians desean expresar su gratitud a varios grupos que participaron activamente en la atención y el tratamiento de emergencia de David durante el partido de anoche: Physicians Ambulance, el personal de urgencias del Hospital Luterano y la Clínica Cleveland, y las enfermeras y médicos de CCF que trabajan en los departamentos de otorrinolaringología y cirugía plástica”, afirma el comunicado de prensa.

“Gracias a todos por su profesionalismo, experiencia y compasión”.

Como muchos otros dentro del estadio, Skubal, de Detroit, parecía conmocionado por el incidente, paseándose por el campo mientras Fry recibía atención médica.

En declaraciones a la prensa después del partido, Skubal dijo que ver a Fry caer fue “realmente duro”.

“Ya lo contacté. Seguro que su teléfono está a punto de estallar. Solo quiero asegurarme de que esté bien”, dijo, según Associated Press.

“Obviamente, parecía estar bien al salir del campo y espero que siga así. Sé que a veces las cosas pueden cambiar. Así que espero que esté bien”.

“Espero recibir un mensaje suyo esta noche o el miércoles por la mañana para asegurarme de que esté bien, porque hay cosas más importantes que el juego, y su salud es más importante que un partido de béisbol”.

Skubal, actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, tuvo dificultades para recuperar la compostura tras el incidente, cometiendo una serie de errores.

Tras la reanudación del juego, lanzó un lanzamiento descontrolado al sustituto de Fry, George Valera, antes de cometer otro error al intentar lanzar la pelota a primera entre sus piernas. Luego, le marcaron un movimiento ilegal en la sexta entrada, mientras los Guardians se metían de nuevo en el partido.

Los Guardians finalmente ganaron 5-2.

