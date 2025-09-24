Dentro de la amplia ofensiva de la administración Trump contra la inmigración legal

Por Priscilla Álvarez y Kaanita Iyer, CNN

La administración Trump está haciendo que sea mucho más difícil venir a Estados Unidos legalmente y más complicado para los inmigrantes legales actuales quedarse, una restricción que tendrá profundos efectos dominó en la economía y la sociedad.

En ocho meses, los funcionarios del Gobierno han implementado una serie de medidas que han dificultado la entrada de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros, incluyendo cambios en las normas de visado —como el aumento de un alto precio a las visas H-1B— y una mayor investigación de sus opiniones políticas y actividad en redes sociales.

El Gobierno también ha suspendido en gran medida el programa estadounidense de admisión de refugiados, con la estrecha excepción de los sudafricanos blancos.

Al mismo tiempo, los funcionarios han puesto obstáculos para que las decenas de millones de inmigrantes que están en el país legalmente permanezcan sin violar las reglas, poniendo restricciones a los beneficios de inmigración, llevando a cabo la aplicación de la ley en tribunales y oficinas de inmigración, instituyendo una prueba de ciudadanía estadounidense más difícil e intentando terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

En conjunto, la serie de medidas resalta el intenso enfoque de la administración en cada parte del proceso de inmigración de Estados Unidos (no solo la inmigración ilegal), con el objetivo de reformar el sistema que anteriormente ha permitido a millones de extranjeros vivir, trabajar y estudiar en el país.

Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración y los aliados del presidente, encabezados por el vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, sostienen que endurecer el sistema de inmigración legal es una medida necesaria para eliminar el fraude y el abuso, y garantizar que los estadounidenses tengan acceso a buenos empleos.

Justo antes de que Trump regresara al cargo, Steve Bannon, una figura influyente del movimiento MAGA, pidió una “moratoria del 100 % sobre TODA la inmigración legal”.

Sin embargo, según una nueva encuesta de Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, es más probable que los estadounidenses consideren más ahora la inmigración legal como un “beneficio importante” que hace un año.

Abogados y expertos en inmigración sostienen que la administración ha utilizado el sistema como arma contra quienes han cumplido las normas para estar en Estados Unidos, incluyendo a aquellos que se han naturalizado.

“Durante los primeros 90 días de la administración, realmente hubo un ataque dirigido a la aplicación de la ley, la frontera, yendo tras ese lado del asunto”, dijo Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. “Ahora los vientos están cambiando”.

Trump ha abordado públicamente cómo gestionar a los trabajadores extranjeros en Estados Unidos, lo que refleja una división dentro de su propio partido y entre sus asesores sobre el tema.

Ha cambiado de postura respecto de los esfuerzos de control de inmigración que afectan a los trabajadores agrícolas y de otras industrias: algunas veces, ha sugerido que se detengan y, al mismo tiempo, envalentonando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que realice arrestos.

Esto se hizo evidente tras una redada a principios de septiembre en una planta de Hyundai en Georgia, que desencadenó un enfrentamiento diplomático con Corea del Sur.

Después de que el ICE detuviera a cientos de ciudadanos surcoreanos, algunos de los cuales se encontraban legalmente en Estados Unidos, Trump recalcó la capacidad de las empresas extranjeras para traer trabajadores a Estados Unidos.

“No quiero asustar ni desincentivar la inversión en Estados Unidos por parte de países o empresas extranjeras”, escribió en Truth Social.

La comunidad empresarial volvió a quedarse desorientada el fin de semana pasado, tras un anuncio de la Casa Blanca que establece una nueva y elevada tarifa para las visas H-1B, que permiten a los empleadores estadounidenses, especialmente en el sector tecnológico, emplear a trabajadores extranjeros en “ocupaciones especializadas”.

Los economistas han argumentado que el programa permite a las empresas estadounidenses mantener la competitividad y hacer crecer sus negocios, creando más empleos en Estados Unidos, mientras que los críticos sostienen que reduce los salarios y les quita oportunidades a los trabajadores tecnológicos nacidos en Estados Unidos.

La medida desató la alarma en el mundo empresarial estadounidense. Trump firmó el viernes un decreto que impone una tarifa de solicitud de US$ 100.000 para las visas H-1B, presentándola como una garantía para obtener “trabajadores excelentes”.

Sin embargo, al día siguiente, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se vio obligada a aclarar los detalles ante la confusión entre las empresas sobre si la nueva tarifa se aplicaba a los titulares de visas vigentes.

El anuncio sobre la H-1B coincidió con la presentación de la llamada “tarjeta dorada” para extranjeros adinerados que desean venir a Estados Unidos, que también desconcertó a algunos aliados del presidente.

La nueva vía permite a los extranjeros pagar US$ 1 millón para agilizar su solicitud de visa o que las empresas paguen US$ 2 millones para patrocinar a un trabajador extranjero que deseen traer a Estados Unidos.

“Solo vamos a contratar a personas extraordinarias para los puestos más altos”, manifestó el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Sin embargo, Trump está creando nuevas y costosas vías de acceso a Estados Unidos, al mismo tiempo que las avenidas existentes se están volviendo más difíciles de transitar para los inmigrantes.

“Les estamos imposibilitando que lo hagan correctamente”, dijo Joseph.

Varias agencias federales intervienen en el sistema de inmigración estadounidense, lo que a menudo dificulta su manejo.

Esto se ha vuelto cada vez más común en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional que administra los beneficios migratorios.

La entidad ha cambiado públicamente su tono, adoptando un lenguaje que suele asociarse con las agencias de control inmigratorio del Departamento. Las acciones de esta dependencia lo han confirmado, según exfuncionarios del USCIS.

El Gobierno ha tomado medidas para desestimar las solicitudes de asilo de potencialmente cientos de miles de inmigrantes en EE.UU., dejándolos en riesgo de deportación, extendió la autoridad de arresto a los agentes encargados de emitir beneficios, restableció los llamados “controles de vecindario” para las personas que solicitan la ciudadanía estadounidense y puso en marcha reglas de investigación sobre conductas “antiestadounidenses”.

El director del USCIS, Joe Edlow, ha indicado anteriormente que una confluencia de factores llevaría a la denegación de beneficios, pero exfuncionarios y abogados del USCIS argumentan que la ambigüedad causa confusión.

“No creo que encontrar información de alguien, digamos, una sola publicación que diga que odio a Estados Unidos o que apoya a ciertas personas en Gaza sea un factor independiente para encontrar a alguien elegible para deportación, inadmisible o no elegible para un beneficio”, dijo Edlow durante un evento en el Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por la inmigración legal.

Los funcionarios de inmigración podrán analizar si los solicitantes han tenido “alguna participación en organizaciones antiestadounidenses o terroristas”, o si existe alguna “evidencia de actividad antisemita”, según la actualización de la política del USCIS.

La investigación de las redes sociales, ya introducida en junio por la administración Trump en los controles de inmigración, se ampliará para incluir búsquedas de cualquier “actividad antiestadounidense”, apuntó.

Cori Alonso-Yoder, directora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland, dijo a CNN que los cambios en el sistema de visas de Estados Unidos, incluida una mayor investigación, “están generando un alto nivel de ansiedad y confusión”.

“Creo que durante mucho tiempo, la gente entendió: ‘Bueno, no puedo tener la intención de quedarme en Estados Unidos. Tengo que demostrar que voy a regresar a mi país de origen, que vengo con este propósito muy específico y articulado que me permite mi visa’”, añadió Alonso-Yoder. “Pero, ahora, hay nuevas preocupaciones sobre: ​​’Bueno, ¿qué significa haber dicho algo antiestadounidense, o qué significa que mi perfil en redes sociales sea parte de mis criterios de elegibilidad?’”.

No solo los inmigrantes que residen temporalmente en Estados Unidos enfrentan mayores obstáculos, sino también quienes buscan obtener la ciudadanía estadounidense.

Edlow abogó por endurecer el examen de ciudadanía, reinstaurando una controvertida prueba implementada durante la primera administración de Trump.

El mes pasado, el USCIS también anunció la reanudación de las “verificaciones vecinales”, que incluyen testimonios de vecinos, empleadores y compañeros de trabajo, para quienes solicitan la ciudadanía estadounidense.

Anteriormente, el USCIS prácticamente no realizaba estas investigaciones, basándose en su lugar en verificaciones biométricas y antecedentes penales.

Y en un impulso separado para promover la desnaturalización, la administración rescindió un memorando de la era Biden que establecía salvaguardias en las investigaciones a ciudadanos naturalizados para evitar un “efecto disuasorio o barreras para residentes permanentes legales que buscan naturalizarse”.

En una orden de una página obtenida por CNN, el director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, anunció este mes que el memorando de 2023 había sido retirado.

La oleada de medidas refleja la opinión arraigada entre los intransigentes en materia de inmigración de que el sistema inmigratorio estadounidense, tal como está, es vulnerable al fraude y al abuso.

Durante el primer mandato de Trump, algunos funcionarios tomaron medidas similares para reforzar la inmigración legal, e incluso el entonces director interino del USCIS, Ken Cuccinelli, realizó un revisionismo del poema del pedestal de la Estatua de la Libertad para sugerir que solo los inmigrantes que pueden valerse por sí mismos son bienvenidos en Estados Unidos.

“Hay mayor urgencia en el segundo mandato”, dijo Jessica Vaughan, directora de Estudios de Políticas del Centro de Estudios de Inmigración. “Se trata de intentar restaurar la integridad de nuestro sistema de inmigración”.

Pero también coloca a una agencia encargada de emitir beneficios en el centro de la ofensiva de control inmigratorio del Gobierno.

“Quienes intentan hacerlo correctamente corren riesgo si tienen algo en su historial que pueda ser motivo de deportación”, declaró a CNN un ex funcionario de alto rango del USCIS. “El rumbo se está orientando hacia una mayor aplicación de la ley”.

Utilizando una ley oscura, funcionarios de la administración han atacado a miles de estudiantes internacionales, particularmente a aquellos que participaron activamente en las protestas contra la guerra en Gaza, acusándolos de antisemitismo y de apoyar al terrorismo.

El Departamento de Estado revocó más de 6.000 visas de estudiantes este año, dijo una fuente del Departamento de Estado el mes pasado.

Aproximadamente 4.000 de las 6.000 visas fueron denegadas porque sus titulares “infringieron la ley”, y aproximadamente entre 200 y 300 fueron retiradas por presunto terrorismo, según parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que dice que los extranjeros pueden ser inadmisibles en EE.UU. “debido a actividades relacionadas con el terrorismo”, explicó el funcionario.

El número total de visas revocadas es casi cuatro veces mayor que durante el mismo período del año pasado.

Al frente de esta cruzada se encuentra el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se ha convertido en una figura clave en la ofensiva inmigratoria de la administración Trump. Tras la muerte de Charlie Kirk este mes, Rubio amenazó con negar visas a quienes “celebraran” el asesinato.

“Si eres extranjero y estás celebrando el asesinato de alguien que estaba dando un discurso en algún lugar, no te queremos en el país”, dijo. “¿Por qué querríamos darle una visa a alguien que cree que es bueno que una persona haya sido asesinada en una plaza pública? Para mí, es cuestión de sentido común”.

El principal diplomático estadounidense dijo en ese momento que no sabía si ya se habían revocado algunas visas, pero apuntó que esperaba que se negaran algunas.

El Departamento de Seguridad Nacional también propuso una regulación federal que limitaría el tiempo que los estudiantes extranjeros pueden permanecer en Estados Unidos, argumentando que se han “aprovechado de la generosidad estadounidense”.

A principios de este año, la administración Trump promulgó una prohibición de viajes dirigida a 12 países e impuso restricciones parciales a otros siete, limitando aún más la capacidad de los estudiantes internacionales para formarse en Estados Unidos.

Hasta la fecha, la administración Trump también ha emitido una cantidad significativamente menor de visas de estudiante: casi 13.000 menos entre febrero y mayo de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

Asimismo, se ha observado una disminución en la emisión de visas J-1, de visitantes de intercambio, que también se utilizan con fines educativos, incluso para profesores.

“En lo que respecta a la forma habitual en que el talento global ha llegado a Estados Unidos, que es a través de universidades, empresas, hospitales e instituciones de investigación estadounidenses, esta administración está diciendo que vamos a retirar la alfombra de bienvenida”, dijo Doug Rand, ex asesor principal del USCIS durante la administración Biden.

