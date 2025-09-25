Acusan formalmente al exdirector del FBI James Comey

Por Hannah Rabinowitz, Evan Perez, Kaitlan Collins, Kirsten Holmes y Katelyn Polantz, CNN

El exdirector del FBI James Comey ha sido acusado formalmente por un jurado investigador federal, lo que representa una gran escalada en el esfuerzo del presidente Donald Trump por enjuiciar a sus enemigos políticos.

Comey, un adversario de larga data del presidente, es ahora el primer alto funcionario del gobierno en enfrentar cargos federales por una de las mayores quejas de Trump: la investigación de 2016 sobre si su primera campaña presidencial coludió con Rusia.

Ha sido acusado de hacer declaraciones falsas y de obstrucción a un procedimiento del Congreso, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo en una publicación en X: “Nadie está por encima de la ley”.

“La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense”, escribió Bondi. “Seguiremos los hechos en este caso”.

La acusación del jueves por la noche se produce luego de que CNN informó previamente sobre las preocupaciones que Bondi y los fiscales han tenido sobre el caso.

Bondi enfrenta presión de Trump, quien exige que sus enemigos políticos afronten cargos penales como él lo hizo en su momento. No obstante, abogados dentro del Distrito Este de Virginia escribieron recientemente un memorando detallando sus reservas sobre la búsqueda de la acusación, según informó primero ABC News.

Bondi tenía preocupaciones sobre el caso, que se centra en si Comey hizo declaraciones falsas durante un testimonio ante el Congreso relacionado con la investigación de 2016 sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE.UU., según una persona familiarizada con su pensamiento.

En la Casa Blanca el jueves, Trump dijo: “Ellos van a tomar una determinación. Yo no estoy tomando esa determinación. Creo que se me permitiría involucrarme si quisiera, pero realmente no elijo hacerlo”.

Sin embargo, Comey es una “mala persona”, agregó el presidente.

La secretaria de Justicia cenó en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con Trump y otros el miércoles por la noche.

Lindsey Halligan, exabogada personal de Trump y la nueva fiscal principal en el Distrito Este de Virginia, fue vista en el Departamento de Justicia dos veces esta semana, donde fuentes dicen que formó parte de las conversaciones sobre si acusar a Comey. Halligan también ha tenido preguntas sobre el caso, según una fuente informada sobre las discusiones.

De manera pública y en privado, Trump se ha quejado de que los fiscales estaban dispuestos a presentar numerosos casos penales en su contra mientras él estaba fuera del cargo, señalando que en esos casos fue acusado con lo que tuvieran en ese momento, según una persona familiarizada con las discusiones. La persona agregó que Trump ha dicho repetidamente que el Departamento de Justicia debe presentar el mejor caso posible cuando se trata de sus oponentes políticos y dejar que el tribunal decida el resto.

“Solo quiero que la gente actúe. Y queremos actuar rápido”, dijo Trump a los periodistas el sábado al salir de la Casa Blanca. “Si no son culpables, está bien. Si son culpables, o si deberían ser acusados, deberían ser acusados, y tenemos que hacerlo ahora”.

Algunos dentro de la Casa Blanca ven la disposición de Halligan de presentar el caso como que ella se está lanzando sobre una granada para complacer a Trump, aunque esa es la razón por la que fue elegida para liderar el Distrito Este de Virginia. Mientras que varios funcionarios del Departamento de Justicia están preocupados por la solidez de cualquier caso contra Comey, varios asesores políticos comparten una visión diferente: procesaron a Trump, así que personas como Comey también merecen ser procesadas.

“Siempre estoy feliz de hablar sobre… Comey, quien por supuesto es corrupto, quien por supuesto ha estado involucrado en grandes cantidades de conducta ilícita e ilegal, quien por supuesto estuvo en el centro del ataque de Russigate y el asalto a la democracia estadounidense”, dijo el vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, en Fox News el miércoles por la noche. “Esto tiene que conducir a algún tipo de rendición de cuentas”.

El asesor comercial de Trump Peter Navarro pidió esta semana que Comey sea encarcelado por una serie de agravios de Trumpworld, muchos de los cuales los fiscales federales ya han investigado previamente y no encontraron motivos para acusar.

Navarro previamente estuvo en una prisión federal por negarse a cumplir con citaciones del Congreso en la investigación sobre los intentos para anular las elecciones presidenciales de 2020 que desembocaron en el asalto al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.

“Hay mucha gente allá afuera que, en mi opinión, debería estar en prisión, y creo que en la opinión de muchas personas en la Administración de Trump”, dijo Navarro.

“James Comey está ahora en la cima de esa lista”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Britney Lavecchia de CNN contribuyó a este informe.