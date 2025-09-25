Algunos medicamentos importados tendrán un arancel del 100 % a partir del 1 de octubre, dice Trump

Por Tami Luhby, CNN

El presidente Donald Trump anunció este jueves que los productos farmacéuticos de marca o patentados estarán sujetos a un arancel del 100 % a partir del 1 de octubre, a menos que el fabricante esté construyendo una planta de producción en Estados Unidos.

Trump ha estado prometiendo durante meses imponer aranceles a las importaciones farmacéuticas, que evitaron aranceles durante su primer mandato. El presidente ve los aranceles como una forma de presionar a los fabricantes de medicamentos para que aumenten la producción en Estados Unidos y fortalezcan la cadena de suministro de medicamentos esenciales.

Además, Trump ha señalado los aranceles como una forma de cumplir su promesa de reducir los costos de los medicamentos, aunque los expertos dicen que eso es poco probable.

Los fabricantes de medicamentos han tomado en serio las amenazas de aranceles de Trump, anunciando compromisos de cientos de miles de millones de dólares para construir o ampliar operaciones de manufactura en Estados Unidos en los próximos años. Esta misma semana, Eli Lilly anunció que construiría una planta de fabricación de US$ 6.500 millones en Houston, poco después de decir que construiría una planta de US$ 5.000 millones en las afueras de Richmond, Virginia.

Trump indicó en una publicación en Truth Social este jueves lo que se necesitaría para evitar los aranceles.

“‘EN CONSTRUCCIÓN’ se definirá como ‘inicio de obra’ o ‘en construcción’”, escribió Trump en una publicación de Truth Social. “Por lo tanto, no se aplicarán aranceles a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado”.

Sin embargo, puede tomar tiempo poner las palas en la tierra, por lo que no está claro si estas promesas serán suficientes para evitar los aranceles, suponiendo que las compañías farmacéuticas no estén ya en construcción en otro lugar de Estados Unidos. Eli Lilly dijo que podría tomar hasta cinco años para que las plantas estén operativas.

Esa distinción podría atenuar el impacto de los gravámenes.

“El comentario del presidente es directo, pero su impacto podría ser entre nebuloso e insignificante”, dijo Jared Holz, analista de Mizuho, en una nota a los clientes. “Todos los principales actores tienen alguna presencia de producción a nivel nacional y casi todos han anunciado una mayor inversión directamente vinculada a la fabricación local”.

Los movimientos de las compañías farmacéuticas no se espera que disminuyan la dependencia de Estados Unidos de fuentes extranjeras para ingredientes y medicamentos clave, dicen los expertos. La industria farmacéutica es una red global, con ingredientes y medicamentos terminados fabricados en múltiples lugares alrededor del mundo.

Cabe destacar que Trump no mencionó la imposición de aranceles a las importaciones de medicamentos genéricos, lo que, según los expertos, podría agravar la escasez de medicamentos. Los fabricantes de genéricos tienen márgenes de ganancia mucho más reducidos, lo que les dificultaría mucho más absorber los aranceles. En su lugar, podrían optar por dejar de vender sus productos en Estados Unidos.

El Gobierno de Trump aún no ha publicado los resultados de su investigación sobre las implicaciones de seguridad nacional de las importaciones de medicamentos, que se espera siente las bases para aranceles más amplios en la industria. A fines de julio, Trump presentó el marco de un acuerdo con la Unión Europea, que prevé un arancel del 15 % sobre las importaciones farmacéuticas, con exenciones para los medicamentos genéricos.

El mes pasado, el presidente dijo a CNBC que impondría aranceles de hasta el 250 % a las importaciones de medicamentos, pero que aumentarían con el tiempo.

El anuncio del arancel farmacéutico de este jueves se produjo el mismo día en que anunció un arancel del 50 % sobre gabinetes de cocina y tocadores de baño, y un arancel del 30 % sobre muebles tapizados, así como un arancel del 25% sobre camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos.

