La tormenta tropical Humberto podría unirse con otra tormenta en desarrollo, con grandes riesgos para la costa este de EE.UU.

La tormenta tropical Humberto está girando en el Atlántico central, pero la pregunta más importante para Estados Unidos es qué se está gestando detrás de ella.

Una perturbación que se desplaza por el norte del Caribe, que ya está inundando Puerto Rico, las Islas Vírgenes y La Española, tiene una gran probabilidad de convertirse en la próxima tormenta con nombre este fin de semana.

Lo que complica especialmente el pronóstico es cómo esta perturbación podría interactuar con Humberto. Si se mantiene débil, Humberto podría arrastrarla mar adentro sin causarle daño. Pero si se fortalece sobre las cálidas aguas del Caribe, podría resistir la atracción de Humberto y tomar una trayectoria que amenace la Costa Este. La intensidad de Humberto, su tamaño y la proximidad entre ambas tormentas determinarán el resultado.

Varias aeronaves Cazahuracanes, operadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), realizarán misiones cruciales en y alrededor de estos grupos de tormentas con frecuencia durante los próximos dos días. Su objetivo es recopilar la mayor cantidad de datos posible para alimentar los modelos informáticos que generan pronósticos meteorológicos. Cuanto más sepan estos modelos sobre el estado actual de la atmósfera, mejor podrán predecir lo que sucederá.

La perturbación al oeste de Humberto, conocida por ahora como Invest 94L, se encuentra en un entorno favorable para el desarrollo, impulsada por aguas muy cálidas del Caribe. Los modelos de pronóstico indican que se desplazará hacia el norte, rumbo a las Bahamas, este fin de semana, justo en la misma zona que Humberto. Esto plantea un escenario complejo donde el tamaño, la fuerza y ​​el momento de ambas tormentas determinarán si la Costa Este tocará tierra de forma superficial, directa o indirecta.

Si 94L se mantiene débil, la fuerza de atracción de Humberto podría ser suficiente para alejarla de Estados Unidos, manteniendo cualquier impacto grave en alta mar. Sin embargo, si la perturbación se intensifica y se convierte en depresión tropical o tormenta tropical, Humberto tendrá más dificultades para influir en ella. Una tormenta más fuerte tiene mayor control sobre su propia trayectoria, lo que podría dejar la costa este más expuesta, dependiendo de cómo se desarrolle el patrón meteorológico en niveles altos sobre el este de EE. UU.

