Las 5 cosas que debes saber este 25 de septiembre: ataque en centro del ICE, Noboa y “rapto” viral en TikTok

Marina de EE.UU. prueba misiles balísticos cerca de Florida en plena tensión con Venezuela. Decisiva victoria demócrata para desclasificar los archivos de Epstein. ¿Qué es el “rapto” viral en TikTok? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Una persona murió y dos resultaron heridas en un ataque armado contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas la mañana de este miércoles. Joshua Jahn, de 29 años, habría sido el atacante, y las autoridades señalaron que se suicidó tras abrir fuego. El FBI dice que un casquillo de bala tenía escrito “ANTI-ICE”.

La Marina de Estados Unidos realizó cuatro pruebas con misiles balísticos con capacidad nuclear lanzados desde un submarino cerca de la costa de Florida, una maniobra que —según la institución armada— busca verificar la efectividad de estos sistemas de armas estadounidenses y que se produce en medio de las crecientes tensiones con Venezuela.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no viajó este miércoles a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde estaba prevista su participación, y permaneció en el país en medio de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

Autoridades de México informaron este lunes que el cantante B King y el DJ Regio Clown fueron encontrados muertos en el centro del país. Los dos músicos colombianos llevaban casi una semana desaparecidos, una situación por la que tanto sus familias como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habían solicitado al Gobierno de México que desplegara acciones para hallarlos con vida. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el caso.

La demócrata Adelita Grijalva ganó una elección especial en el séptimo distrito electoral por Arizona, que entregará la firma decisiva para impulsar una votación para publicar los archivos del caso de Jeffrey Epstein. Se trata de una votación que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han intentado evitar durante meses.

¿Qué es la heliosfera?

A. Una esfera llena de helio en Las Vegas que reproduce sonidos agudos

B. El lugar del espacio donde termina la Vía Láctea

C. Una región del espacio creada por el viento solar que actúa como escudo cósmico

D. La reserva espacial de todo el helio del universo

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Qué es el “rapto” viral en TikTok?

Cristianos evangélicos publicaron videos en redes sociales donde afirman que el “arrebatamiento” o “rapto” está cerca. Max Foster, de CNN, explica qué provocó esta tendencia apocalíptica.

“One Battle After Another”: tan magistral como todo lo de Paul Thomas Anderson

Scorsese y Spielberg elogian “One Battle After Another”, la nueva cinta de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, que ya es vista como “la mejor película del año” y candidata fuerte al Oscar. Esta es la mirada de nuestro Ojo Crítico.

Terapia génica experimental ralentiza la progresión de la enfermedad de Huntington, asegura una empresa

Se descubrió que una terapia génica experimental ralentiza la progresión de la enfermedad de Huntington en un estudio “fundamental” de Fase 1/2, según la farmacéutica uniQure, lo que marca un paso importante hacia un posible primer tratamiento genético para la afección.

21

El Gobierno de Trump presentó a los líderes árabes un plan de paz de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza, en una reunión celebrada el martes en la Asamblea General de la ONU, dijo el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff.

“Dios mío, están locos. Están locos por apoyar esto porque luego se usará en su contra”

— El podcaster Joe Rogan defendió a Jimmy Kimmel y criticó a los conservadores que apoyan la censura.

El momento en el que un puente colapsa en Taiwán tras inundaciones provocadas por el tifón Ragasa

El tifón Ragasa desató inundaciones catastróficas en el condado de Hualien, en el este de Taiwán, después de descargar más de 30 centímetros de lluvia sobre la isla.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Creada por el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que emanan del Sol, la heliosfera actúa como una enorme burbuja que protege a los planetas de nuestro sistema solar de la radiación cósmica que impregna la Vía Láctea, nuestra galaxia.

