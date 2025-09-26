Agentes del Departamento de Justicia serán desplegados en instalaciones del ICE para proteger a agentes federales, dice Bondi

Por Kaanita Iyer, CNN

La secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, anunció este viernes que va a enviar agentes del Departamento de Justicia a las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas para proteger a estos centros y sus trabajadores.

“Bajo mi dirección, estoy enviando agentes del Departamento de Justicia a las instalaciones del ICE, y dondequiera que ICE esté bajo asedio, para salvaguardar a los agentes federales, proteger la propiedad federal y arrestar de inmediato a todas las personas involucradas en cualquier delito federal”, dijo Bondi en una publicación en X.

“También instruyo a las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo de todo el país para que desmantelen e investiguen a todas las entidades e individuos involucrados en actos de terrorismo doméstico, incluyendo los reiterados actos de violencia y obstrucción contra agentes federales”, declaró Bondi. “El Departamento de Justicia presentará los cargos más graves disponibles contra todos los participantes de estas bandas criminales”.

Agentes federales del Departamento de Justicia han sido desplegados para asistir al ICE desde que la administración Trump comenzó a intensificar las operaciones de control migratorio a principios de este año.

Sin embargo, esta última medida se produce pocos días después de un tiroteo en una oficina local del ICE en Dallas, en el que murió un detenido y otros dos se encuentran en estado crítico.

El incidente constituye al menos el cuarto ataque o amenaza contra instalaciones del ICE o la Patrulla Fronteriza en Texas este año.

También se han producido varias protestas en las instalaciones del ICE a medida que la administración Trump toma medidas para reprimir agresivamente la inmigración.

En mayo, legisladores demócratas se enfrentaron a agentes del Departamento de Seguridad Nacional en una instalación del ICE en Newark, Nueva Jersey, en un episodio en el que hubo empujones y gritos de unos a otros.

El alcalde Ras Baraka fue arrestado durante el incidente y permaneció detenido durante varias horas. Dos meses después, la representante LaMonica McIver fue acusada formalmente de cargos federales por supuestamente obstaculizar e interferir con los agentes de inmigración. McIver se declaró inocente de los cargos.

En julio, agentes federales lanzaron gases lacrimógenos contra una multitud de manifestantes frente a una granja de California después de un intenso enfrentamiento.

La semana pasada, un alcalde demócrata que se postulaba para el Congreso en Illinois fue rociado con gases lacrimógenos durante una pequeña protesta frente a una instalación del ICE en los suburbios de Chicago.

La medida del viernes no es la primera vez que el Gobierno de Trump desvía personal para apoyar las labores del ICE. Este verano, la administración movilizó tropas de la Guardia Nacional para asistir en las instalaciones del ICE.

