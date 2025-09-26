El huracán Humberto se intensifica rápidamente en el Atlántico central

Por Chris Dolce, CNN

Humberto se une a Erin y Gabrielle como el tercer huracán de la temporada atlántica de 2025 en experimentar una intensificación rápida.

Humberto es actualmente un huracán de categoría 1 con vientos sostenidos de 145 km/h. Sus vientos aumentaron 64 km/h en 24 horas a las 11 a. m. ET. Esto supera el criterio de intensificación rápida, que implica un aumento del viento de al menos 56 km/h en 24 horas o menos.

La intensificación rápida ocurre con mayor frecuencia en un contexto de calentamiento global debido a la contaminación por combustibles fósiles.

El huracán se encuentra a unos 725 km al noreste de las Islas de Sotavento del norte.

Se espera que Humberto continúe intensificándose rápidamente y se pronostica que se convierta en un huracán de categoría 4, con vientos de 233 km/h, para el domingo.

Sería la primera vez desde 1935 que los tres primeros huracanes de una temporada atlántica se convirtieran en tormentas importantes (de categoría 3 o superior), según el Dr. Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador de la Universidad Estatal de Colorado. Los otros dos fueron Erin en agosto y Gabrielle a principios de esta semana.

Se pronostica que el huracán Humberto se desplazará hacia el noroeste durante los próximos días. Algunos de sus impactos de lluvia y viento podrían afectar a Bermudas la próxima semana.

