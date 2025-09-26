Venezuela enfrenta “una amenaza militar absolutamente ilegal” por parte de EE.UU., dice su canciller ante la ONU

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo este viernes en la Asamblea General de la ONU que su país enfrenta “una amenaza militar absolutamente ilegal” por parte de Estados Unidos, al criticar el despliegue aeronaval que Washington comenzó hace cerca de dos meses en aguas del Caribe con el argumento de combatir al narcotráfico.

Como ha expresado previamente, Gil aseguró que es falso que en Venezuela existan amplias redes de tráfico de drogas, como dice Estados Unidos, y consideró que esos señalamientos son un pretexto de Washington para actuar contra su Gobierno.

“Hoy la agresión apunta a Venezuela, un país pacífico y solidario. Como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masiva o armas nucleares, hoy inventan vulgares y perversas mentiras que nadie cree, ni en Estados Unidos ni en el mundo, para justificar una millonaria amenaza militar”, dijo el canciller.

“Agradecemos una vez más, a la opinión pública mundial y de los Estados Unidos, a los gobiernos y pueblos del mundo, la denuncia de este intento de llevar la guerra al Caribe y Suramérica para propiciar un cambio de régimen que les permita robarse la incalculable riqueza petrolera y gasífera de Venezuela”, agregó.

CNN contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios y espera respuesta.

Estados Unidos y Venezuela viven un momento de tensiones derivado del despliegue de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en el Caribe, que Venezuela considera una amenaza para su soberanía. Washington dice que busca combatir al narcotráfico y que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabeza una red criminal, algo que Caracas rechaza tajantemente.

