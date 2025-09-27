Francotiradores en el clima político tan tenso de EE.UU. son una llamada de atención, dicen expertos en seguridad

Por Josh Campbell, CNN

Mientras los disparos atravesaban el aire desde lo alto, personas en dos ciudades diferentes de Estados Unidos este mes se encontraron huyendo de un atacante mortal que no podían ver.

La amenaza casi indetectable de los francotiradores ha hecho que los especialistas en seguridad enciendan las alarmas, ya que tácticas de asesinato ancestrales se han convertido en la herramienta preferida de asesinos modernos, a menudo impulsados por las constantes corrientes de odio en línea.

Los francotiradores han sido una amenaza potencial durante siglos, pero los expertos en seguridad dicen que el actual clima político tóxico de Estados Unidos, sumado a la amenaza de una rápida radicalización en internet y el fácil acceso a las armas, requiere un ajuste especialmente urgente ante una forma emergente de violencia letal.

Varios incidentes recientes de alto perfil ponen en alerta a los profesionales de la seguridad.

En una universidad de Utah este mes, un hombre armado apostado en una azotea a menos de 150 metros de Charlie Kirk disparó una bala mortal mientras el activista conservador se dirigía al público, flanqueado por un equipo de seguridad que le brindaba protección personal.

Y esta semana en Dallas, un hombre armado con un rifle desde lo alto de un edificio disparó ráfagas de balas contra la oficina local de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), matando a un migrante detenido y dejando a otros dos gravemente heridos antes de matarse.

Ambos asesinatos ocurrieron después de que un atacante apostado en un techo en Pensilvania abriera fuego contra Donald Trump durante un mitin de campaña el año pasado, rozando la oreja del presidente y matando a un miembro del público antes de que el propio atacante fuera abatido por un equipo de francotiradores del Servicio Secreto de EE.UU.

“Estamos presenciando un cambio sísmico en el entorno actual de amenazas”, dijo Jonathan Wackrow, analista de seguridad de CNN y exagente del Servicio Secreto, quien señala que un francotirador a una distancia relativamente corta y usando óptica en un rifle requiere muy poco entrenamiento para ser letal.

“El Servicio Secreto y las empresas de seguridad privada han desarrollado un buen enfoque para proteger a las personas de amenazas cercanas: armas de fuego cortas, armas blancas, asaltos directos”, dijo. “Pero este es un nuevo entorno para ellos, donde ahora deben preocuparse por estas amenazas de largo alcance”.

Para los profesionales de la industria de la seguridad, la parte más crítica de su trabajo ocurre mucho antes de que una persona de alto perfil ponga un pie en público.

“El asesinato siempre ha sido y será una cuestión de acceso físico a la persona protegida”, dijo James Hamilton, exagente especial supervisor del FBI y fundador de Hamilton Security Group.

Aunque es habitual que los equipos de seguridad supervisen las amenazas a las personas bajo su protección y examinen los lugares con antelación a su llegada, Hamilton afirma que se necesita un enfoque metódico para anticipar las amenazas desde lejos.

“Hay que ir a todos los edificios circundantes y comprobar todos los accesos a los tejados”, afirma. “En la zona que controlas, hay que poner cinta adhesiva en todas esas malditas puertas de acceso y luego volver a comprobarlas para asegurarse de que nadie ha roto el precinto”.

Wackrow subrayó que proteger a los profesionales también “se reduce a manipular el entorno, rompiendo la línea de visión” que un francotirador puede tener hacia la persona a la que protegen.

Se trata de extender la protección incluso más allá del alcance del arma, a 23-46 metros de distancia.

“Si no puedo bloquear la línea de visión a una azotea cercana, ahora tengo un par de opciones: puedo poner policías uniformados allí como disuasión, o puedo cambiar la estructura de todo el lugar para proteger donde está sentado el director”.

Esas medidas pueden estar fuera del alcance o acceso de un ciudadano particular.

Andrew Kolvet, productor ejecutivo de “The Charlie Kirk Show”, dijo en un episodio del podcast de esta semana que el equipo de seguridad de Kirk se enfrentó a limitaciones en el evento de la Universidad de Utah Valley, donde fue asesinado.

“En defensa de nuestro equipo de seguridad, la gente debe comprender que no tienen jurisdicción sobre los tejados ni sus alrededores”, afirmó Kolvet. “Su única jurisdicción en un campus es la proximidad física de Charlie”.

Hamilton informa a sus clientes que los eventos en recintos cerrados suelen ser mucho más seguros que los que se celebran al aire libre.

“Elimina en gran medida la posibilidad de que haya francotiradores, elimina lo que no puedo ver”, dijo, y añadió que espera que más políticos y otros oradores de alto perfil opten por recintos cerrados en medio del auge de la retórica política acalorada y las innumerables amenazas.

Aunque alquilar un espacio interior puede ser más caro, es más fácil controlar a las personas que entran por las puertas con detectores de metal y personal de seguridad que realice registros, dijo Hamilton.

En el caso de las agencias gubernamentales que se enfrentan a amenazas, como el ataque a las instalaciones del ICE o el reciente tiroteo en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta, los expertos afirman que sus equipos de seguridad sobre el terreno también deben adaptarse.

“Estoy bastante seguro de que están cambiando por completo sus estrategias”, afirmó Hamilton. “Antes, la atención se centraba en los bolardos, las barricadas y la prevención de atentados con coches bomba. Ahora, también tienen que pensar en los rifles, el acceso y lo que se puede ver a través de una mira telescópica”.

Ya hay indicios de una creciente preocupación por los francotiradores y la violencia política.

Una ceremonia conmemorativa del 11-S a la que asistió Trump se trasladó del lugar tradicional del Pentágono, fuera de los muros del edificio, a un patio interior, según informó anteriormente una fuente a CNN.

Varios miembros del Congreso y su personal también dijeron a CNN tras el asesinato de Kirk que van a posponer los eventos al aire libre en un futuro próximo. Y algunos están utilizando sus propios fondos para contratar seguridad privada para los eventos fuera del Capitolio.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, propuso recientemente limitar los eventos al aire libre como solución temporal. El representante Jared Moskowitz, de Florida, que afirma haber sido objeto de un intento de asesinato, ya no celebra eventos al aire libre.

Más allá de las inquietantes tácticas usadas por los atacantes recientes con motivaciones políticas, quienes estudian la violencia también han expresado una preocupación creciente por el período relativamente corto en que alguien sin antecedentes de tendencias violentas puede radicalizarse, a menudo por la oleda de comentarios virales accesibles en línea.

“Esta cultura moderna de asesinatos es una amenaza nueva y emergente: una mezcla peligrosa de agravios e ideología, además de un sentido de absolutismo moral”, dijo Wackrow.

Históricamente, los investigadores de las fuerzas del orden han analizado el pasado de un atacante para identificar señales de alerta que hayan pasado por alto, como problemas de comportamiento, abuso conyugal o actividad criminal, que puedan ayudar a explicar su progresión hacia acciones cada vez más violentas.

“Pero ahora, cuando miras al asesino del CEO de United Healthcare, no era una persona violenta antes”, dijo Wackrow. “Si ves el tiroteo contra Trump, no había evidencia de que esta persona tuviera ideas violentas a lo largo del tiempo. No vimos violencia previa con el asesino de Kirk. ¿Qué hizo que cambiaran tan rápido y decidieran matar?”

Una respuesta, dice, radica en una cultura en línea que a menudo puede glorificar la violencia contra enemigos políticos percibidos, fomentando e inspirando así más violencia ideológica.

El presunto atacante de Kirk, quien creció en un suburbio de Utah con una familia muy unida, se había radicalizado “en un período de tiempo bastante corto”, dijo anteriormente el gobernador de Utah, Spencer Cox. El atacante dejó mensajes en los casquillos de bala que incluían una mezcla de memes de internet y alusiones a videojuegos, lo que sugiere una profunda inmersión en un mundo en línea impregnado de ironía.

Y el sospechoso del tiroteo en el edificio de ICE en Dallas había buscado en internet videos del asesinato de Kirk antes de llevar a cabo su propio ataque, y dejó notas que eran “definitivamente anti-ICE” e indicaban “odio hacia el Gobierno federal”, según funcionarios del FBI.

Los expertos afirman que una solución fundamental es que los funcionarios electos y otros con influencia política lideren el esfuerzo para reducir el lenguaje demonizador.

“Tenemos que empezar a suprimir la retórica llena de odio”, dijo Wackrow, “porque estamos en esta espiral nacional”.

