Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny se sube al escenario más grande del fútbol americano.

El músico, quien recientemente terminó una residencia en Puerto Rico, fue anunciado el domingo como el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

“Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, dijo Bad Bunny en una declaración de la NFL anunciando el espectáculo de medio tiempo.

El Super Bowl está programado para llevarse a cabo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero de 2026.

La elección es significativa. El ganador de tres premios Grammy está viviendo, posiblemente, el momento más importante de su carrera, habiendo terminado recientemente una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, una serie que culminó con un concierto transmitido por Amazon.

Se estima que sus conciertos en Puerto Rico, que comenzaron en julio, generaron cientos de millones de dólares en ingresos turísticos para la isla.

Se espera que Bad Bunny inicie una gira mundial en noviembre, con paradas en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

El cantante ha manifestado abiertamente que evitará hacer paradas de su gira en Estados Unidos, citando temores de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) realice redadas en los lugares de los conciertos.

