Líderes republicanos se mantienen firmes en aprobar la financiación del Gobierno federal sin las exigencias demócratas

Los líderes republicanos en ambas cámaras se mantienen firmes y no ceden a las exigencias demócratas de extender los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) para aprobar la financiación del Gobierno, lo que hace inminente la amenaza de un cierre.

Culparon directamente a los demócratas de cualquier cierre, al acusarlos de retener votos en el Senado en un intento por llevar a los republicanos a la mesa de negociación.

“Todo depende totalmente de los demócratas. La pelota está en su cancha. Hay un proyecto de ley en el Senado en este momento. Podríamos recogerlo hoy y aprobarlo; ya fue aprobado por la Cámara, y el presidente lo firmaría para mantener al Gobierno abierto”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, en el programa Meet the Press de NBC.

“Así que, por ahora, está en el Senado, y está en manos de Chuck Schumer y de los demócratas del Senado mantener al Gobierno funcionando. Espero que entren en razón y lo hagan a comienzos de la próxima semana”, agregó el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, en This Week de ABC.

Tanto Thune como Scalise insistieron en que el Congreso debería aprobar este proyecto de financiación “limpio” y luego negociar mediante el proceso de asignaciones.

“Al final, dejemos que esas conversaciones continúen hasta noviembre con este proyecto de financiación gubernamental a corto plazo que está en el Senado, pero con los mismos niveles de financiación que los demócratas del Senado votaron en marzo”, dijo Scalise.

Los republicanos también desestimaron las preocupaciones sobre la expiración de los subsidios mejorados de la ACA, ya que no vencen hasta finales de año, pero los demócratas han subrayado la necesidad de abordar el tema antes de que inicie el periodo de inscripción abierta el 1 de noviembre.

“Podemos tener esa conversación, pero antes de hacerlo: liberen al rehén, den libertad al pueblo estadounidense, mantengan al Gobierno abierto y luego tengamos una conversación sobre esos créditos fiscales de primas. Yo estoy ciertamente abierto a eso. Creo que todos lo estamos”, dijo Thune.

Sin embargo, agregó que ese “programa en particular necesita desesperadamente una reforma”.

“Creo que potencialmente hay un camino a seguir”, añadió.

Thune reconoció que algunos recibirán avisos sobre aumentos en las primas o la terminación de su cobertura, pero sostuvo que tendrán hasta fin de año para abordar el problema.

“Mantengamos al Gobierno abierto y luego veamos hacia dónde vamos”, concluyó.

