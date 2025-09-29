Dinamarca, tras avistamientos misteriosos en su espacio aéreo, prohíbe los vuelos de drones antes de la cumbre de la UE

Por Laura Sharman, CNN

Dinamarca prohibió temporalmente los vuelos de drones civiles en su espacio aéreo mientras se prepara para albergar una importante reunión de la Unión Europea sobre defensa y la guerra en Ucrania, y después de un aumento de actividad sospechosa con drones en varios aeropuertos y sitios militares la semana pasada.

La prohibición, que estará vigente de lunes a viernes, tiene como objetivo eliminar cualquier riesgo de que drones “hostiles” sean confundidos con legales o viceversa, dijo a CNN el ministro de Transporte del país, Thomas Danielson.

La semana pasada se reportaron en Dinamarca varios avistamientos inexplicables de drones sobre aeropuertos civiles y una base militar. Los incidentes obligaron al cierre temporal de varios aeropuertos e interrumpieron los viajes de decenas de miles de personas.

Los principales líderes europeos llegarán a Copenhague el miércoles para una reunión del Consejo Europeo para discutir la defensa y Ucrania, seguida por una cumbre de la Comunidad Política Europea en la ciudad al día siguiente.

“Actualmente nos encontramos en una situación de seguridad difícil y debemos garantizar las mejores condiciones de trabajo posibles para las fuerzas armadas y la Policía cuando sean responsables de la seguridad durante la cumbre de la UE”, dijo el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, en un comunicado el domingo.

Europa ha estado en alerta máxima en las últimas semanas debido a una serie de avistamientos de drones, así como a las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN sobre Polonia y Rumania y la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de aviones de combate rusos.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que, si bien las autoridades no pueden determinar quién está detrás de los avistamientos de drones, “al menos podemos concluir que hay un país que representa principalmente una amenaza para la seguridad de Europa: Rusia”. El Kremlin ha negado su implicación en los avistamientos de drones y que se haya violado el espacio aéreo estonio.

En respuesta a los inexplicables vuelos de drones en Dinamarca, la OTAN dijo el sábado que está mejorando las medidas de defensa en la región del mar Báltico.

Al día siguiente, FSG Hamburg, una fragata de defensa aérea alemana con la misión “Baltic Sentry” de la OTAN, llegó a Copenhague para ayudar a fortalecer la vigilancia del espacio aéreo durante la próxima cumbre de la UE, dijo el Ministerio de Defensa danés en una declaración a Associated Press.

La misión “Baltic Sentry” se lanzó en enero en respuesta a una serie de incidentes que dañaron cables eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos en el lecho del mar Báltico.

Ahora se le suma la recién lanzada misión “Eastern Sentry”, que tiene como objetivo reforzar las defensas en el flanco oriental de Europa tras las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

Además, Alemania anunció que, a petición de Dinamarca, proporcionará “sistemas antiaéreos no tripulados pequeños” para detectar drones mediante tecnología de radar, óptica y acústica, según Associated Press.

Suecia también se comprometió a prestar a Dinamarca un sistema antidrones, aunque los detalles aún no se han revelado, dijo AP.

