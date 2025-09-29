Las 5 cosas que debes saber este 29 de septiembre: realidad del matrimonio infantil, Israel, tormenta tropical Imelda

Por CNN en Español

La tormenta tropical Imelda y el huracán Humberto amenazan la costa este de EE.UU. Hablan los pescadores de Isla Margarita en el Caribe en medio de la tensión. De la diplomacia al fútbol, Israel se está convirtiendo en un paria en el escenario mundial. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Al menos cuatro personas murieron y otras ocho resultaron heridas el domingo en un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc, Michigan, según informó la Policía. El atacante estrelló un vehículo en el recinto durante un servicio, comenzó a disparar y luego prendió fuego intencionalmente. Las autoridades investigan el episodio, mientras continúa la búsqueda de otras posibles víctimas entre los escombros.

En todo el mundo, niñas siguen casándose a edades tan tempranas como los 12 años, a menudo con hombres mucho mayores que ellas, y en algunas ocasiones con la esperanza de un futuro mejor. Un nuevo informe, compartido en exclusiva con CNN, ofrece una visión poco común de la realidad a la que se enfrentan y revela que muchas niñas casadas optan por el divorcio y la separación. Tres niñas comparten sus historias con CNN.

Israel está cada vez más aislado en el escenario internacional a medida que continúa su guerra en Gaza y la crisis humanitaria en el enclave. La condena internacional, intensificada desde que atacó Doha y lanzó su ofensiva para captar la Ciudad de Gaza, se ha extendido más allá de la política a los ámbitos económicos, culturales y deportivos.

Rusia lanzó más de 600 drones y misiles contra objetivos en toda Ucrania. Al menos cuatro personas murieron en Kyiv durante los ataques nocturnos, informó el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Las autoridades locales dijeron que 42 personas resultaron heridas en la capital y la región circundante, y 31 en Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

Carlos Caravallo empezó a pescar en la Isla de Margarita, en el Caribe venezolano, a los 11 años. Hasta hace siete semanas su rutina estaba marcada por las corrientes y el oleaje, pero ahora cuenta que la preocupación es mayor: la tensión inédita que ha traído la presencia de ocho buques destructores y un submarino de Estados Unidos.

¿De qué color es la tarjeta que la FIFA está probando en el Mundial Sub-20 masculino?

A. Verde

B. Morada

C. Azul

D. Blanca

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La doble amenaza de Imelda y Humberto

Se pronostica que la tormenta tropical Imelda se fortalecerá y se convertirá en un huracán a medida que se aleja de la costa sudeste de EE.UU., causando oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de las playas desde Florida hasta las Carolinas. A su impacto se sumará el del huracán Humberto.

Los Mets de Juan Soto se quedaron sin postemporada: así quedó el cuadro de las Grandes Ligas

Los 162 partidos de la temporada regular dejaron el cuadro de playoffs sin grandes sorpresas, más allá del fracaso de los Mets.

María Branyas, la mujer que reveló a la ciencia los secretos de la longevidad saludable

Tenía 23 años menos de lo que su fecha de nacimiento indicaba: su edad biológica era mucho menor que su edad cronológica, que llegó a la nada desdeñable edad de 117 años al momento de morir, en agosto de 2024.

8.375

Es el número de vehículos de Ford llamados a revisión por la Procuraduría Federal del Consumidor de México y el fabricante de automóviles debido a un posible fallo en la cámara de visión trasera del modelo Maverick.

“Diría que 2024 fue el año más difícil que he tenido”

— Lo dijo el príncipe William del Reino Unido al actor Eugene Levy en el programa “The Reluctant Traveler”, donde habló sobre el año pasado, en el que su esposa y su padre recibieron tratamiento contra el cáncer.

La importancia de proteger el arte popular mexicano

En el Parque Xcaret se realizó la segunda edición de la Feria de Arte Popular Mexicano, que reunió a 140 artesanos que comparten piezas auténticas realizadas con técnicas transmitidas de generación en generación.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Verde. Se trata del Football Video Support, un sistema por el cual se les permite a los entrenadores desafiar la decisión de un árbitro en el campo de juego.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.