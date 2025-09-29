“Prepárense”: la amenaza de cierre del Gobierno se profundiza mientras el Capitolio se atrinchera

Por Sarah Ferris, Aileen Graef, Adam Cancryn y Manu Raju, CNN

El presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso creen que hay solo una manera de evitar un cierre a la medianoche del martes: que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, cambie de opinión.

Los líderes republicanos aún necesitan votos cruciales de Schumer y su partido para que cualquier proyecto de financiación del Gobierno se convierta en ley. Y, por ahora, ninguna de las dos partes cede.

A poco más de 24 horas antes de una paralización de los fondos, Schumer y otros líderes del Congreso se unirán a Trump en la Casa Blanca para una reunión de último intento que evite un cierre. Sin embargo, no está claro que alguno de los dos partidos quiera realmente negociar.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló en una entrevista con CNN que Trump quiere usar la reunión para persuadir a los demócratas de aceptar el plan republicano, sin los créditos fiscales de Obamacare que exigen Schumer y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries.

“Chuck Schumer volvió con una larga lista de demandas partidistas que no encajan en este proceso, y va a intentar cerrar el Gobierno. El presidente quiere hablar con él sobre eso y decirle que no lo haga”, dijo Johnson a Jake Tapper de CNN el domingo. “Quiere hablar con Chuck Schumer y Hakeem Jeffries y simplemente tratar de convencerlos de seguir el sentido común”.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, que también asistirá a la reunión del lunes, agregó en “Meet the Press” de NBC: “Todo depende de los demócratas”.

Los demócratas, mientras tanto, usaron sus propias apariciones en los programas dominicales en Washington para insistir en que no cederán en sus demandas a cambio de ayudar a aprobar la financiación del Gobierno.

“Nuestra posición ha sido muy clara: cancelar los recortes, bajar los costos, salvar la atención médica”, dijo Jeffries en “This Week” de ABC.

Los demócratas han sido tajantes en exigir una extensión de miles de millones de dólares en subsidios de Obamacare a cambio de los votos necesarios en el Senado para aprobar un proyecto de financiación del Gobierno. Los dos líderes se mostraron unidos de cara a la reunión de este lunes, al emitir el sábado un comunicado conjunto en el que dijeron: “Estamos firmes en nuestra determinación de evitar un cierre del Gobierno y abordar la crisis de atención médica republicana”.

La reunión del lunes será la primera vez que Schumer y Trump hablen desde la segunda investidura del presidente el 20 de enero. Y será la primera vez que el presidente y Jeffries se reúnan en persona.

El Senado en pleno regresará a Washington más tarde el lunes, donde la cámara tendrá una última oportunidad para evitar un cierre. Los líderes republicanos planean celebrar una votación sobre ese mismo plan de financiación una vez más antes del 1 de octubre. Pero múltiples fuentes demócratas dijeron a CNN que esperan que la mayoría de sus miembros mantenga la línea. Jeffries les dijo a sus miembros en una llamada el viernes por la tarde que había hablado recientemente con Schumer y estaba seguro de ese resultado, según una persona en la llamada.

Los republicanos han descartado repetidamente las preocupaciones sobre los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ya que no expiran hasta fin de año, incluso cuando los demócratas han insistido en abordar el asunto antes de que empiece la inscripción abierta el 1 de noviembre.

“Podemos tener esa conversación, pero antes: liberen al rehén, den libertad al pueblo estadounidense, mantengan abierto el Gobierno y luego hablemos de esos créditos fiscales. Yo estoy ciertamente abierto a eso. Creo que todos lo estamos”, dijo Thune el domingo. Y agregó: “Creo que hay un posible camino a seguir”.

El amargo estancamiento entre Trump y los demócratas se ha venido gestando durante meses, con la minoría demócrata observando cómo los republicanos recortaban Medicaid para pagar reducciones de impuestos, desplegaban militares en ciudades demócratas, pisoteaban la autoridad del Congreso sobre el gasto y ahora usaban el Departamento de Justicia para perseguir a enemigos políticos como el exdirector del FBI James Comey.

Con su base firmemente detrás, Schumer y los demócratas se niegan a apoyar la extensión de financiación republicana sin concesiones de política importantes de Trump, incluidos miles de millones de dólares para ayudar a que Obamacare sea más asequible. Pero Trump y los republicanos no están de humor para negociar, y el Gobierno muestra que hará las cosas lo más dolorosas posible para los demócratas al amenazar con medidas drásticas como recortes permanentes en las nóminas de las agencias.

Ambos partidos ya se preparan para una batalla de mensajes amarga sobre a quién culparán los votantes por el enfrentamiento. Los demócratas de la Cámara planean regresar a Washington el lunes por la noche para intentar maximizar la presión sobre Trump y los republicanos, pero su lado del Capitolio estará en gran medida vacío. Se espera que Johnson mantenga a sus miembros en casa durante la semana, mientras que fuentes republicanas sostienen que ya hicieron su trabajo y que ahora le corresponde a Schumer aceptar su plan.

Durante cierres anteriores, como el de 2013, los líderes de la Cámara mantuvieron a sus miembros en Washington y celebraron votaciones para financiar prioridades clave, como las Fuerzas Armadas, fondos para los veteranos o la patrulla fronteriza. Pero los republicanos dicen que eso solo daría cobertura política a los demócratas vulnerables.

El representante republicano Adrian Smith, de Nebraska, dijo el viernes que la autoridad ampliada de Trump durante un cierre —con más discreción sobre las operaciones federales de lo habitual— debería disuadir a los demócratas de dejar que se suspenda la financiación.

“Es un principio cívico bastante básico que el poder ejecutivo tenga más autoridad durante el cierre. Es algo que pensaría que los demócratas evitarían, pero ya veremos”, dijo Smith el viernes.

Incluso con la amenaza de despidos permanentes de la Casa Blanca si el Gobierno federal se cierra, los republicanos en el Congreso están firmemente unidos en la creencia de que los demócratas están provocando la pelea y pagarán el precio político.

“Esto es pura desesperación y los perjudicará”, dijo un asistente republicano.

Pero los demócratas argumentan que los líderes republicanos están subestimando la ira de su partido hacia Trump y sobrestimando su temor a un cierre.

“Este será un cierre largo y de alto riesgo, diferente a todo lo que hayamos visto antes. Nadie sabe cómo terminará”, dijo a CNN un alto asistente de un demócrata moderado. “Prepárense para una tormenta monumental”.

En la Casa Blanca, los funcionarios han mostrado poca urgencia adicional por evitar un cierre a pesar de la inminente fecha límite, sosteniendo que es responsabilidad exclusiva de los demócratas poner fin al estancamiento aceptando una medida de financiación sin condiciones.

Esa visión se ha visto reforzada en los últimos días por la negativa de los demócratas a reducir ciertas demandas vagas de concesiones en salud, la mayoría de las cuales la Casa Blanca descartó al inicio de las negociaciones hace semanas.

En días recientes, Trump ha buscado capitalizar el mensaje poco específico de los demócratas y definir sus demandas de la manera más ventajosa para él, acusando al partido de querer financiar la atención médica de inmigrantes indocumentados, relajar restricciones en la frontera sur y avanzar políticas sobre personas transgénero.

“Depende de ellos”, dijo Trump el viernes sobre los demócratas. “Quieren dar miles de millones, en última instancia billones de dólares, a migrantes ilegales, personas que entraron ilegalmente en nuestro país”.

En realidad, los demócratas no han buscado nada de eso, concentrándose en cambio en revertir recortes clave de financiación en salud que los republicanos aprobaron a principios de este año y extender ciertos subsidios para los inscritos en la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Pero los líderes demócratas han sido hasta ahora reacios a especificar públicamente áreas de compromiso, y los funcionarios de Trump y los líderes republicanos —convencidos de que tienen la ventaja política de cara al martes— no han visto razón para debilitar su exigencia dura de una medida de financiación limpia.

“Los republicanos básicamente dicen ‘mantengamos el Gobierno abierto’. Esa es la simplicidad de su mensaje, eso es una frase razonable para la mayoría de los estadounidenses”, dijo Doug Heye, estratega republicano de larga trayectoria. “Nadie lo entiende mejor que Mike Johnson, y él comprende que el mensaje político les resulta ventajoso”.

