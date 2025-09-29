Trayectoria del huracán Humberto: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

El huracán Humberto, de categoría 4, continúa su avance por el océano Atlántico, amenazando a las Bermudas y la costa este de Estados Unidos con olas peligrosas esta semana, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

A las 5 a.m. hora de Miami, Humberto se encontraba a unos 600 km al sur-suroeste de las Bermudas y avanzaba en dirección noroeste a 22 km/h. El potente ciclón tiene ahora vientos sostenidos de hasta 215 km/h y rachas de mayor intensidad.

El NHC espera que Humberto realice un giro gradual hacia el norte durante los próximos días. “Se pronostica que el huracán gire y acelere hacia el este-noreste a finales del martes o principios del miércoles. Según la trayectoria pronosticada, el centro de Humberto pasará al oeste y luego al norte de Bermudas el martes y el miércoles”, dice el reporte más reciente de la agencia estadounidense.

Es posible que hoy su intensidad fluctúe y que luego se debilite gradualmente. Sin embargo, según el NHC, se espera que hacia el martes siga siendo un poderoso huracán mayor.

Esta es su trayectoria prevista:

