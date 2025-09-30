Yankees-Red Sox, una rivalidad con mucha historia en los playoffs de las Grandes Ligas

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

Los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston encarnan una de las rivalidades más enconadas del béisbol de las Grandes Ligas. Comparable, quizás, a lo que protagonizan los Lakers de Los Ángeles con los Celtics de Boston en la NBA. O, si lo llevamos al fútbol, un Boca-River o un Real Madrid-Barcelona.

Es por esto que, cuando colisionan en momentos definitorios, todos los ojos se posan sobre lo que pasa en el diamante. El cruce de este 2025 no es la excepción, en la reedición de un duelo que está lleno de momentos épicos que han quedado por siempre grabados en la memoria de sus seguidores.

El primer enfrentamiento entre Yankees y Red Sox en una postemporada se dio en 1999, cuando se pusieron cara a cara en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los de Nueva York, con un picheo superior encabezado por el cubano Orlando “El Duque” Hernández, superaron en cinco juegos a los de Boston.

Hernández lanzó para 1.80 de efectividad y se llevó el premio al Jugador Más Valioso de la serie. Fue el preámbulo a la barrida que le aplicó Nueva York a los Braves de Atlanta por 4 a 0 en la Serie Mundial de ese año.

Si la primera serie entre los dos equipos se inclinó rápidamente para el lado de los Yankees, el segundo encuentro, en la Serie de Campeonato de 2003, tuvo todos los ingredientes para una película. Drama, suspenso, acción y una emotiva definición.

El duelo entre Boston y Nueva York estuvo marcado ese año por dos eventos: la pelea en el juego 3, con el altercado entre el lanzador de los Red Sox, el dominicano Pedro Martínez, y el coach de banca de los Yankees, Don Zimmer, y el drama en el juego 7, que se definió con un jonrón de Aaron Boone (actual manager de los Yankees) en el inning 11 del partido definitivo.

Los Yankees luego perdieron la Serie Mundial con los Marlins en 6 encuentros.

Faltaban tres outs del juego 4 de la Serie de Campeonato entre Boston y Nueva York, y los Yankees parecían barrer a los Red Sox. Boston vino de atrás en ese cuarto partido y empató el juego en el noveno inning ante el excelso Mariano Rivera, para ganarlo en la entrada 12, con un jonrón de David Ortiz.

Ese día cambió todo en Boston. Otra remontada de similar talante en el juego 5 dio paso a Curt Schilling lanzando el juego 6 con su tobillo ensangrentado para ganar en el Yankee Stadium, antes de que los Red Sox vapulearan a los de Nueva York en el juego 7 y fuesen el primer equipo en el deporte profesional de Estados Unidos en voltear una serie 3-0 abajo.

Ese año, los Red Sox rompieron la maldición de Babe Ruth y ganaron su primera Serie Mundial, al barrer 4 a 0 a los Cardinals de San Luis.

Pasó un buen tiempo sin que Yankees y Red Sox coincidieran en unos playoffs, hasta 2018, cuando se cruzaron nuevamente en las Series Divisionales de la Liga Americana. Boston arrolló a Nueva York 3 a 1, con una serie monumental de Mookie Bets y con Rafael Devers también entre sus protagonistas.

Los Red Sox ganaron luego la Serie de Campeonato ante los Astros y la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles.

Fenway Park fue la sede del duelo por el comodín de la Liga Americana, que puso cara a cara en un partido único a los rivales más encarnizados de las Mayores.

Boston se encargó de explotar al mejor brazo de Nueva York, Gerrit Cole, al anotarle tres carreras, y una mala corrida de Aaron Judge de tercera al plato en el sexto episodio, tras un largo doblete de Giancarlo Stanton que hubiera empatado el partido, fue fundamental para que Boston se terminara llevando la victoria por 6 a 2.

Los Red Sox llegaron hasta la Serie de Campeonato, donde los Astros se desquitaron de la caída de 2018, al derrotarlos ahora por por 4 a 2.

En 2025 se vuelve a escribir un episodio más de esta intensa rivalidad. ¿Cómo terminará la historia esta temporada?

