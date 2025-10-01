Amenaza de despidos federales se cierne sobre Washington mientras el Gobierno permanecerá cerrado al menos hasta el viernes

Por Sarah Ferris, Morgan Rimmer, Manu Raju y Annie Grayer, CNN

Los congresistas dejaron la ciudad el miércoles sin una solución para romper su amargo estancamiento sobre el financiamiento del Gobierno, con el cierre ahora programado para durar al menos hasta el viernes, cuando los miembros regresen para más votaciones.

Pero con ambos partidos atrincherados, muchos creen que podría durar aún más.

La Casa Blanca aumentó la presión sobre los demócratas para que cedan, ya que el jefe de presupuesto del presidente Donald Trump advirtió en privado a los republicanos de la Cámara de Representantes en una llamada de conferencia por la tarde que los despidos masivos entrarían en vigor dentro de los próximos dos días, según varias personas en la llamada. Russ Vought les dijo a los senadores que los despidos apuntarían a agencias que no encajan en las prioridades del Gobierno de Trump, dijeron las personas.

Sin embargo, hasta ahora, los líderes demócratas no muestran señales de ceder en la lucha por el cierre.

Muchos demócratas —incluido el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries— minimizaron la amenaza de despidos masivos al argumentar que la Casa Blanca ya redujo el tamaño de la fuerza laboral federal.

“Esta es una administración que destruye empleos,” dijo Jeffries, señalando que Trump ha estado haciendo esto desde que fue investido. “Así que todo este discurso que vemos ahora como si tuviera algo que ver con el cierre que los republicanos han causado. No, es su ideología. La crueldad es el objetivo”.

Dentro del Capitolio, poco cambió el miércoles. Los demócratas del Senado nuevamente rechazaron el plan de financiamiento del Partido Republicano porque no incluía una garantía para los subsidios mejorados de Obamacare. Y los líderes republicanos reiteraron que solo están dispuestos a negociar sobre esa política que está por expirar una vez que los demócratas ayuden a reabrir el Gobierno.

“Seguimos diciéndoles, simplemente abran el Gobierno y continuaremos con todos los demás asuntos,” dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, a los periodistas el miércoles. Sugirió que pronto podría reunirse con su homólogo demócrata, el líder de la minoría Chuck Schumer, pero dijo sin rodeos: “No estoy seguro de lo que lograremos con eso”.

Además de la amenaza de despidos masivos, Vought anunció que la Casa Blanca retendrá US$ 18.000 millones en un par de proyectos de infraestructura clave de la ciudad de Nueva York en un claro intento de presionar a los dos principales demócratas del Congreso, quienes ambos representan al estado.

Los demócratas fueron particularmente críticos con la decisión de la Casa Blanca de retener el dinero de la infraestructura de Nueva York. En una declaración conjunta, Schumer y Jeffries criticaron a Trump por “tratar a los trabajadores como daño colateral”. La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts acusó a Trump de usar el Gobierno para “castigar a sus adversarios políticos”. La senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York lo calificó de “pura basura”.

En el primer día completo del cierre, las únicas señales de movimiento provinieron de un pequeño grupo de senadores bipartidistas, que han comenzado a moverse entre bastidores para llegar a un acuerdo bipartidista que ponga fin al cierre antes de que resulte en clausuras y despidos a nivel nacional.

Esas conversaciones —algunas de las cuales han ocurrido en privado— salieron a la luz el miércoles por la tarde cuando más de una docena de senadores se reunieron en el pleno para discutir un posible fin al cierre. Los miembros dijeron que están discutiendo un acuerdo sobre los subsidios de Obamacare que sería ligeramente menos generoso que la política actual, mientras que también permitiría que el Senado avance con proyectos de ley de asignaciones bipartidistas.

Algunos salieron sorprendentemente optimistas, incluso cuando los senadores se fueron por las próximas 24 horas para permitir a los miembros observar la festividad judía de Yom Kipur. El senador demócrata Richard Blumenthal se alejó de la conversación en el pleno prediciendo un cierre más corto ahora que los dos partidos están participando en conversaciones, aunque sean preliminares.

“Hay mucha esperanza bipartidista de que podamos hacer que este cierre sea lo más corto y menos costoso posible,” dijo el demócrata de Connecticut antes de agregar: “Obviamente estamos manteniéndonos firmes”.

Pero los líderes republicanos en ambas cámaras son escépticos de estas conversaciones bipartidistas, insistiendo en que los demócratas deben aceptar la oferta que ya está sobre la mesa, según varias personas familiarizadas con las discusiones.

Pero algunos senadores republicanos —incluido el senador Mike Rounds, quien está a favor de un acuerdo sobre los subsidios de Obamacare— creen que pueden persuadir a suficientes demócratas para que apoyen su plan si logran convencerlos de que el Partido Republicano realmente está dispuesto a llegar a un acuerdo después de un cierre del Gobierno.

Rounds dijo que cree que podría conseguir que 10 o 12 demócratas estén de acuerdo, pero muchos de ellos desconfían de dejar a su propio liderazgo en una situación difícil.

“El problema es que se han acorralado a sí mismos. Es cuestión de ver cómo pueden salvar las apariencias sin que parezca que están capitulando. No sé cómo lo harán ahora”, afirmó Rounds.

Rounds, como varios otros republicanos en ambas cámaras que apoyan los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), fue claro: no llegarán a un acuerdo con los demócratas hasta que el Gobierno esté reabierto.

“Realmente creo que los demócratas son responsables de este cierre,” dijo el senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte, explicando que él y varios otros republicanos están abiertos a conversaciones sobre los subsidios del ACA y pidiendo a los demócratas que extiendan los niveles actuales de financiación hasta noviembre.

“Es irracional. En todos los niveles, los demócratas están resistiendo, y me gusta pensar que soy una persona bastante racional, pero en este punto se han equivocado”, dijo, prediciendo que serán los demócratas quienes cambien de postura una vez que los estadounidenses vean subir sus primas.

Una gran razón por la que los republicanos insisten en que no pueden cambiar de posición: establecer un precedente para futuros enfrentamientos sobre financiamiento. “El temor de muchos es establecer el nuevo precedente de tomar como rehenes a los trabajadores federales en cada expiración de la resolución continua”, añadió un miembro republicano de la Cámara a CNN.

Hablando en la llamada de conferencia de los republicanos de la Cámara, Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, no ofreció claridad sobre qué trabajadores federales podrían ver despidos ni cuántas personas podrían verse afectadas, dijeron fuentes en la llamada. Pero Vought señaló que ocurriría en uno o dos días.

Vought y otros en el Gobierno de Trump han advertido previamente que usarían sus poderes durante un cierre para reducir aún más el tamaño del Gobierno federal y reflejar la agenda de la Casa Blanca. Sin embargo, incluso las comisiones republicanas han recibido poca información sobre lo que eso significa para las agencias federales clave.

Vought también advirtió que un popular programa federal de red de seguridad para madres y niños pequeños —conocido como WIC— se quedará sin dinero para la próxima semana.

“Esto es simplemente un chantaje al estilo de la mafia y no creo que el pueblo estadounidense lo tolere,” dijo el senador Chris Van Hollen de Maryland sobre las amenazas generales de la Casa Blanca a los trabajadores federales durante un cierre, incluyendo despidos masivos.

Consultada sobre la llamada el miércoles por Kristen Holmes de CNN, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Vought “les iba a explicar cómo, desafortunadamente, se verá esto, para que puedan hablarlo con sus electores en sus respectivos distritos”. Ella se negó a decir si alguna reducción de personal durante el cierre sería permanente.

“Bueno, a veces tienes que hacer cosas que no quieres hacer, y es porque los demócratas nos han puesto en esta posición,” dijo Leavitt. “Si los demócratas no hubieran votado para cerrar el Gobierno, no estaríamos aquí hablando de despidos hoy, estaríamos hablando de todas las otras noticias que ocurren en el mundo y en nuestro país”.

El senador Mark Warner de Virginia, cuyo estado incluye a un gran número de trabajadores federales, dijo que le ha sorprendido cuántos trabajadores federales han estado apoyando a los demócratas en su lucha después de que Vought y su equipo presupuestario han “atemorizado” a la fuerza laboral del Gobierno.

“Puede que sean el grupo más fuerte hasta ahora diciendo que hay que resistir. Ahora, la pregunta será, ¿tendrán esa misma opinión dentro de tres semanas? No lo sé”, dijo Warner.

Ellis Kim, Veronica Stracqualursi, Alison Main y Nicky Robertson de CNN contribuyeron a este informe.