¿No recibiste todavía el correo de la FIFA sobre los boletos para el Mundial 2026? Esto debes saber

Por Federico Leiva, CNN en Español

Si aplicaste para el sorteo de entradas del Mundial de 2026 y aún no recibiste un correo de la FIFA con el resultado, no desesperes. El ente organizador de la próxima Copa del Mundo comenzó a enviar correos a los participantes desde este lunes, tal cual estaba informado, pero no existe un plazo específico para dar por terminado este proceso.

Consultado por CNN, Matías, un argentino residente en Buenos Aires que completó la inscripción abierta hace dos semanas, dice que aún no ha recibido el correo, y que en grupos de Whatsapp que comparte con otros 1.000 participantes del sorteo, ninguno recibió la notificación el lunes, y que unos pocos recién la recibieron el martes.

En el sitio oficial de preguntas y respuestas sobre las entradas para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, FIFA Ticketing establece que “como muy pronto” comenzarían a llegar los correos el último lunes de septiembre, por lo que no hay que alarmarse si aún se está a la espera.

Es más, establece claramente que todos los participantes recibirán el correo, ya sea para confirmar que fueron seleccionados en el sorteo como para decir que no salieron beneficiados.

“Si aún no has recibido los resultados de tu inscripción para el sorteo preferente Visa, ten la seguridad de que las notificaciones comenzarán a enviarse a partir del 29 de septiembre y continuarán durante todo el mes de octubre. Ten en cuenta que las notificaciones no se enviarán de manera simultánea; algunos participantes podrían recibirlas antes que otros dentro de este período”, resalta FIFA Ticketing.

El sitio oficial también recomienda “revisar regularmente tu bandeja de entrada y carpetas de correo no deseado, y agregar las direcciones de correo electrónico de FIFA Ticketing (no-reply.fwc26@tickets.fifa.org y noreply@mail.tickets.fifa.com) a tu lista de remitentes seguros para evitar perder actualizaciones importantes”.

Una vez que llegue el correo, quienes salieron sorteados tendrán una ventana de compra unas 48 horas después. Es decir, los que recibieron el correo con resultado positivo el lunes recién pudieron efectuar la compra este miércoles, y así sucesivamente. “Se les informará una fecha y un horario específico durante los cuales podrán comprar sus boletos (sujeto a disponibilidad)”, dice FIFA Ticketing.

Eso sí, quienes salgan sorteados deberán completar el proceso de compra tan pronto como se abra el horario asignado, ya que la disponibilidad depende del orden de llegada y no se podrá hacer ninguna operación fuera de esa ventana de tiempo previamente asignada.

Durante esta etapa de venta de boletos, los únicos medios de pago habilitados son con “tarjetas Visa de débito o crédito válidas y vigentes, o tarjetas prepagadas recargables habilitadas con el protocolo 3D Secure”.

A no desesperar, que ya sea por sí o por no, el correo tiene que llegar.

La primera etapa de venta de boletos para el próximo Mundial recibió más de 4,5 millones de solicitudes de 216 países y territorios diferentes, según la FIFA. Los anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, son las tres naciones con mayor cantidad de solicitantes, seguidas por Alemania e Inglaterra. Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia completan los primeros 10 lugares.

Durante esta fase se podrán comprar boletos individuales para cualquiera de los 104 partidos, y también entradas específicas por sede o por selección, a un precio mínimo de US$ 60, aunque solicitantes beneficiados dicen que existen muchas diferencias en los precios según la locación y el equipo al que se desee ver.

La segunda etapa de venta comenzará el lunes 27 de octubre, con las inscripciones para el sorteo anticipado. Luego habrá otra ventana de boletos, una vez que se haya realizado el sorteo de grupos y partidos de la Copa del Mundo, en diciembre.

La FIFA también dejará disponible este jueves 2 de octubre una plataforma oficial de reventa de boletos en FIFA.com/tickets, aunque los residentes en México tendrán una “plataforma especial que permitirá la compraventa de boletos, sujeta a las leyes de México”. Según la FIFA, “estas plataformas tienen como objetivo proteger a los aficionados de la reventa ilegal de boletos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.