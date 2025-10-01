Revisarán la muerte del periodista Hunter S. Thompson más de dos décadas después de que se dictaminara como suicidio

Por Andi Babineau, CNN

La Oficina de Investigación de Colorado llevará a cabo una revisión del caso de la muerte del reconocido periodista y activista Hunter S. Thompson, más de dos décadas después de que se dictaminara como suicidio, informó la agencia el martes en un comunicado de prensa.

Thompson murió en su casa en Woody Creek, Colorado, cerca de Aspen, el 20 de febrero de 2005, por “una presunta herida de bala autoinfligida en la cabeza”. Tenía 67 años.

La reapertura de la investigación surge a sugerencia de la Oficina del Sheriff del condado de Pitkin, que recibió una solicitud de la esposa del periodista gonzo, Anita Thompson, según el CBI.

“Entendemos el profundo impacto que Hunter S. Thompson tuvo en esta comunidad y más allá”, dijo el sheriff del condado de Pitkin, Michael Buglione, en un comunicado. “Al traer una agencia externa para una nueva revisión, esperamos ofrecer un análisis definitivo y transparente que pueda brindar tranquilidad a su familia y al público”.

CNN se ha puesto en contacto con The Gonzo Foundation, una organización sin fines de lucro fundada por la esposa de Thompson “para promover la literatura, el periodismo y el activismo político” a través del legado de Thompson, para solicitar comentarios.

Thompson es quizás más conocido por su novela de 1971, “Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream”, un relato semi-autobiográfico sobre cómo la contracultura de los años 60 condujo al abuso de drogas y alcohol.

Thompson, quien inspiró el término “periodismo gonzo” con su personaje Doctor Gonzo en “Fear and Loathing in Las Vegas”, forjó una carrera convirtiéndose en personaje de sus propias historias.

El CBI dice que su investigación tomará “un tiempo no especificado” y proporcionará actualizaciones una vez que concluya.

