Un edificio de gran altura se derrumba parcialmente en el Bronx, según el Departamento de Bomberos de Nueva York

Un edificio de gran altura en el Bronx se derrumbó parcialmente, según publicó el Departamento de Bomberos de Nueva York en X.

Hasta el momento, se desconoce la causa del derrumbe parcial del edificio ubicado en el número 207 de la Avenida Alexander.

Según las autoridades, no hubo reportes de heridos hasta el momento. Sin embargo, se está llevando a cabo una misión de búsqueda y rescate.

Una de las esquinas del edificio de viviendas públicas resultó dañada, con la pared parcialmente desprendida, según mostraba un video del helicóptero de WABC, afiliada de CNN.

Los equipos de búsqueda y rescate se encuentran en el tejado del edificio de viviendas públicas, trepando por pilas de ladrillos.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

