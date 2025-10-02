El periodista salvadoreño Mario Guevara será deportado desde EE.UU. este viernes, dice su hijo

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido en junio por autoridades migratorias de Estados Unidos mientras cubría una protesta contra el presidente estadounidense Donald Trump en el área de Atlanta, Georgia, será deportado a El Salvador este viernes, dijo su hijo Oscar Guevara durante una transmisión en Facebook este jueves.

“De acuerdo a Inmigración de El Salvador, él se va mañana a las 11:00 de la mañana”, señaló.

CNN contactó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador para pedir más información y está en espera de respuesta.

El anuncio de la deportación de Guevara ocurre un día después de que una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó su petición de emergencia para suspender la orden para removerlo del país.

Guevara es un periodista reconocido por su cobertura de redadas y asuntos migratorios. Fue detenido por transitar de forma inadecuada por una vía para un peatón, obstrucción de agentes de la ley y reunirse de forma ilegal. Esos cargos fueron desestimados en julio pero quedó bajo custodia de autoridades migratorias.

Sus abogados dicen que tenía un permiso de trabajo y buscaba arreglar su situación migratoria.

Este jueves, su hijo dijo que actualmente está en un centro de detención de Louisiana y, luego de que sea deportado, él planea viajar a El Salvador para llevarle ropa y sus cámaras, entre otras cosas.

“Se puede imaginar, estamos devastados. Pero por lo menos no está muerto y eso es lo único que nos da esperanza”, señaló.

“Obvio, por ahora no nos sentimos, no tenemos los mejores ánimos, pero, como dije anteriormente, está vivo y cuando ya pase la tristeza, sé que nos vamos a levantar y esta vez más fuerte”, concluyó.

La detención de Guevara y su eventual deportación han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y a favor de la libertad de prensa.

