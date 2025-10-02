La exnovia de Sean “Diddy” Combs niega haber sido víctima de él en una carta dirigida al tribunal

Por Kara Scannell, CNN

Antes de su sentencia este viernes, una exnovia de Sean “Diddy” Combs, identificada como “Víctima 3” en su acusación, dice que no fue víctima de trata sexual por parte de él.

La mujer, Virginia Huynh, escribió en una carta al juez Arun Subramanian que durante las reuniones con los fiscales federales, “me sentí presionada para sentirme como una víctima. Les dije que no lo era, pero insistieron en que sí, incluso cuando expresé mi verdad de otra manera”.

Los fiscales tenían la intención de llamar a Huynh, también conocida como Gina, a testificar en el juicio. Sin embargo, días antes de que comenzara, indicaron al juez que no habían podido localizarla. Algunos testigos declararon que Combs fue violento con Gina. También se mencionó en el juicio que ella y Combs salieron durante un tiempo, mientras él también salía con Cassie Ventura.

La carta fue presentada por el equipo legal de Combs, junto con varias otras, el miércoles por la noche. Huynh dijo que no le pidieron que escribiera la carta.

Los abogados de Combs informaron al juez que planean mostrar un video de 15 minutos en su sentencia y que al menos cuatro de sus abogados planean dirigirse al juez. También se espera que Combs hable antes de que se dicte su sentencia.

Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución. Cada cargo conlleva una pena máxima de diez años de prisión. Fue absuelto de los cargos más graves de trata sexual y conspiración de asociación ilícita.

Ventura y sus padres presentaron cartas ante el tribunal pidiendo al juez que considere a las víctimas. Ventura dijo que teme por la seguridad de su familia y que se han mudado del área de Nueva York por temor a represalias por testificar en su contra.

La audiencia de sentencia está programada para las 10:00 a.m. hora de Miami de este viernes en Manhattan.

